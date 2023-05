Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es scheint fast so, als sei in der Kammgarn der Jubiläumsmonat ausgebrochen. Nach den Gothic-Metal-Ikonen Lacrimas Profundere feiern am Samstag, 20. Mai, die Düster-Schwergewichte Crematory ebenfalls Bühnenjubiläum und spielen das Beste aus 30 Jahren. Daniel Ott hat sich mit Crematory-Drummer Markus Jüllich unterhalten.

Direkt vorweg, beide Bands sind seit vielen Jahren eng befreundet. Warum hat es sich nicht ergeben, dass ihr euer Jubiläum gemeinsam feiert?

Das liegt ganz einfach daran,