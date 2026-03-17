Orell Herzog aus Ramstein gewinnt ein Weltcup-Turnier in Italien. Sein Trainer ist auch sein Vater. Was er seinen Schützlingen beibringt.

Beim internationalen WAKO World Cup mit rund 4030 Teilnehmern aus 47 Nationen der auf fünf Kontinenten ausgetragen wird, feierte der Ramsteiner Orell Herzog im italienischen Jesolo einen beeindruckenden Turniersieg. Seinen zwölften Geburtstag feierte er da gleich mit.

Ob Italiener, Bulgare oder Ire, beim WAKO Kickbox-Weltcup im italienischen Jesolo verloren sie alle gegen den Nachwuchskämpfer Orell Herzog aus Ramstein. In der stark besetzten Gewichtsklasse bis 37 kg wusste die Konkurrenz absolut kein Mittel, um den Jungstar aus der Kampfkunstschule Herz auch nur annähernd in Bedrängnis zu bringen.

Hohe sportliche Bedeutung

„WAKO, die World Association of Kickboxing Organizations, ist der weltweit größte Kickboxverband und in Deutschland durch den DOSB ( Deutscher Olympischer Sportbund) anerkannt“, unterstreicht Kim Herzog, Vater und Trainer des jungen, erfolgreichen Kickboxers, sowie Gründer und Inhaber der Sportschule Kampfkunst Herz, die hohe sportliche Bedeutung des Turniers und den Wert der gewonnenen Goldmedaille.

Orell zeigte in Jesolo vom ersten Kampf bis ins Finale, dass er sich mit Verlieren nicht abgeben will. Mit kontrollierten Aktionen und klaren Treffern gewann er den Auftakt gegen einen Iren souverän.

Schnelle Techniken, taktische Disziplin

In Runde zwei ging es einem bulgarischen Kämpfer nicht besser, Orell überzeugte erneut mit schnellen Techniken und taktischer Disziplin. Der Ramsteiner Nachwuchskämpfer hielt die Konzentration hoch, der Gegner aus Ungarn hatte in Runde drei ziemlich deutlich das Nachsehen.

Orell zog ins Halbfinale ein, traf auf einen Italiener, der ihn zwar in einem intensiven Duell forderte, aber am Ende keine Chance hatte. „Orell behielt die Ruhe, setzte seine Aktionen präzise“, kommentierte Trainer Kim Herzog den verdienten Einzug seines Sohnes ins Finale. Dort wartete ein weiterer Bulgare, der sich nach einem harten Turniertag ebenfalls gerne mit Gold gekrönt hätte. Ihm blieb Silber, auch weil Orell Herzog in diesem Finale, laut seinem Vater, die beste Leistung des Tages auf die Matte brachte und absolut überlegen mit 10:0 Punkten gewann.

„Der Kopf spielte nicht mehr mit“

In Italien stand mit Sebastian Sanchez (bis 70 kg, Leistungsklasse) ein weiterer Athlet von Kampfkunst Herz, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert, auf der Matte. Sanchez konnte sowohl im Pointfighting als auch in der Disziplin Leichtkontakt jeweils die erste Runde für sich entscheiden, schied dann aber aus. „Der Kopf spielte nicht mehr mit. Gerade die mentale Stärke ist entscheidend - beim Durchkämpfen ist der Kopf das A und O. Wenn die Konzentration und der Wille nachlassen, ist ein Sieg kaum möglich“, so Kim Herzog, der in seiner aktiven Zeit mehrfach Weltmeister wurde.

Für die Kampfkunst Herz-Sportler, geht es im August zum World Cup nach Ungarn. „Technisch sind wir auf einem guten Stand, daher werden wir den Fokus im Training künftig noch stärker auf die mentale Arbeit legen“, gibt der Trainer schon mal die Richtung für die kommenden fünf Monate vor.