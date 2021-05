Der Mund-Nasen-Schutz, ein treuer Begleiter in Zeiten der Pandemie, ist auch aus dem Alltag von Alexander Ulrich nicht mehr wegzudenken. Das Leben im politischen Berlin – es ist Sitzungswoche in der Hauptstadt - ist ohne Maske derzeit undenkbar. Der Linken-Bundestagsabgeordnete macht sich für eine stärkere Einbeziehung des Bundestags in die Pandemie-Bekämpfung stark. Das Virus werde auf noch nicht absehbare Zeit den Alltag der Menschen begleiten.

Die RHEINPFALZ erreichte Ulrich in Berlin, wo er, wie er berichtet „mit Mund-Nasen-Schutz“ an Ausschuss-Sitzungen teilnehme. Die Sitzungen seien derzeit keine reinen Präsenzveranstaltungen, viele Parlamentarier nehmen auch mittels Videoschalte an den Ausschüssen teil. Ulrich handhabe es „mal so, mal so“: Stehen seine Leib- und Magenthemen auf der Tagesordnung, versuche er schon, persönlich vor Ort zu sein. Insgesamt leide das parlamentarische Geschehen unter den geltenden Regeln. „Die politische Diskussion lebt vom Austausch von Angesicht zu Angesicht“, findet Ulrich. Das sei im Moment sehr schwer möglich, wo Abstand, Videoschalten und Maskenpflicht zum (politischen) Leben dazu gehörten. „Im Moment ist das leider so, aber ich will mich nicht daran gewöhnen“, sagt Ulrich.

Thema Brexit komplett im Hintergrund

In dieser Woche nahm Ulrich an den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses und des Europa-Ausschusses teil. Bei der letzteren Sitzung ging es unter anderem um den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU – ein Thema, das aus Sicht Ulrichs derzeit vollkommen von Corona überlagert werde. „Aber der Betrieb und die Themen gehen ja weiter, auch beim Brexit“, so UIrich.

Nach der Sitzungswoche will Ulrich wieder in seinem Wahlkreis präsent sein. Die Arbeit dort werde im Moment aber auch bestimmt von den strengen Auflagen. Er sei vor Ort immer gern im Austausch mit den Menschen im Wahlkreis. „Die Veranstaltungen mit den Leuten, die fehlen mir schon. Genauso wie der direkte Kontakt.“ Bei den Veranstaltungen bekomme er immer Anregungen und Anstöße, die er gerne mitnehme nach Berlin. Das sei im Moment eigentlich nur telefonisch möglich.

Mit den jüngst beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens (Ulrich: „Ohne Parlamentsbeschluss!“) kann sich der Linken-Abgeordnete ebenfalls noch nicht komplett anfreunden. Auf der einen Seite dürfe er mit ganz vielen anderen Menschen im Flieger sitzen, dafür aber nicht mehr mit seiner Frau essen gehen. „Insbesondere die Einschränkungen für die Gastronomie kann ich nicht gut heißen.“ Die Branche hat aus Ulrichs Sicht schlüssige Hygienekonzepte erstellt und auch umgesetzt. Ebenso fragwürdig findet Ulrich, dass Schüler morgens dicht gedrängt in öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule fahren, dafür aber am Nachmittag nicht mehr gemeinsam Sport treiben dürften.

Ulrich fordert „demokratische Grundlagen“

Allgemein kritisiert Ulrich, dass die Entscheidungen von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten der Bundesländer gefällt wurden. „Es wäre schön gewesen, wenn wir da hätten mitsprechen dürfen“, meint Ulrich. Die Maßnahmen müssten aus seiner Sicht auch auf „demokratische Grundlagen“ gestellt werden, dazu gehöre, dass die Parlamente bei den Entscheidungen mit einbezogen werden. Zumal, so vermutet Ulrich, die Pandemie nicht in wenigen Wochen vorüber sei. „Ich fürchte, wir müssen noch lange damit leben.“ Damit verbunden sind laut Ulrich „verheerende Folgen“ für die Wirtschaft und das soziale Leben.