Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Datum der Martinskerwe am ersten Sonntag im September rückte immer näher. Doch was machen in einer Zeit, in der Corona gegen große Feste spricht? Die Frage stellte sich Franz Engels vom Festausschuss der Pfarrei Heiliger Martin. Seit 1976 ist die Martinskerwe eine feste Größe im Herzen der Altstadt. Und jetzt soll plötzlich alles nicht mehr sein?

„Gut, es gibt einen Festgottesdienst um 11 Uhr in der Martinskirche. Doch so ganz begraben wollen wir die Kerwe nicht“, sagt Franz Engels, der in der Martinspfarrei groß