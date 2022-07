Ein Stückchen Alt Lautern ist auf dem Foto aus der Zeit um 1909 heute noch erhalten, das Haus mit den Runderkern, links im Bild. Es steht an der Kreuzung Markt-, Schillerstraße, Stiftsplatz. Der Blick der historischen und der aktuellen Aufnahme geht von dem ehemals als „obere Marktstraße“ bezeichneten Straßenabschnitt über die Kreuzung weiter in die Marktstraße.

Das historische Haus mit dem Satteldach wurde 1682 gebaut, 1911 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt, ebenfalls ein Geschäftshaus. In dem Neubau war in den 1930er und 1940er Jahren im zweiten Obergeschoss das „CC“, das Café Central. Das war als „Urlauber-Café“ der Soldaten bekannt, eine Kontaktstelle, um junge Damen kennen zu lernen. Im Erdgeschoss ließ die vornehme Dame im Hutgeschäft Massong ihre Hüte handfertigen.

Die Markstraße war die Hauptstraße durch die historische Altstadt. Auf unserem historischen Foto ist ein Teil davon abgebildet. Auf dem Stadtplan von 1742 ist „Hauptstraße“ eingetragen. Im Jahr 1785 fertigte der kurpfälzische Baurat Dyckerhoff den Plan für die heute noch bestehende Fluchtlinie der Marktstraße an. In der „Franzosenzeit“ von 1796 bis 1813/14 gingen die Leute durch die „Rue principale“, die Hauptstraße. An ihrem ehemaligen Nordende, wo sich die Marktstraße bei der Stiftskirche aufweitet und wo das Haus mit den Runderkern steht, war seit Mitte des 16. Jahrhunderts der Kaiserslauterer Marktplatz.

Die Fluchtlinie der Marktstraße stand zwar schon seit 1785 fest, die Stadt kam aber 1927 auf die Idee, die Marktstraße zu einer „zeitgemäßen Prachtstraße“ umzugestalten, indem sie die Straße um acht Meter verbreitern wollte. Die Anwohner liefen Sturm. Häuser hätten abgerissen werden müssen. Die Bürger forderten, wenn man eine großzügige Verkehrsstraße mitten durch die Stadt bauen wolle, dann sollten auch die Pirmasenser Straße, die Kerststraße und die Steinstraße verbreitert werden. Um die dann erforderlichen Grundstücksteile zu erwerben, fehlte der Stadt das Geld, und alles blieb beim Alten bis zum Ausbau als Fußgängerzone in den Jahren 1974/75. Heute ist die Einkaufsmeile Marktstraße breiter als acht Meter.

In der Hauptstraße war es immer etwas teurer, die Mieten, die Einkaufspreise und die Grundstückspreise. Die Bodenrichtwerte in der Marktstraße sind heute sehr unterschiedlich. Zum Stichtag 1. Januar 2022 teilt die Stadtverwaltung folgende Richtwerte mit: „Im nördlichen Teil, von der Kreuzung Spittelstraße bis zu Stiftskirche, beträgt der Bodenrichtwert 760 Euro pro Quadratmeter. Im mittleren Teil, ab der Einmündung der Münchstraße, liegt der Bodenrichtwert bei 1250 Euro pro Quadratmeter und im südlichen Teil bis zur Kreuzung Fackelstraße bei 1500 Euro.