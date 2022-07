Die Marienkirche wurde von 1887 bis 1892 erbaut. Die Originalfotografie des Stadtarchivs wurde im Laufe der Jahre mehrfach reproduziert. Das abgebildete Foto entstand im Jahr 1890. Unser aktuelles Bild wurde, soweit heute möglich, etwa vom gleichen Standort aus aufgenommen. Die historische Aufnahme zeigt den Stand des Kirchenbaus nach drei Jahren. Das Kirchenschiff mit der Apsis und den Aufbauten ist fertig. Die Gerüste sind abgebaut. In der Mitte des Fotos sind drei Arbeiter bei Dacharbeiten zu erkennen. Die Holzgerüste am Turm lassen auf noch anstehende Arbeiten schließen. An den Fenstern sind bereits die Rahmen eingesetzt.

Stadtbaumeister Eugen Bindewald hat auf seinem Stadterweiterungsplan aus dem Jahr 1887 ein „Neubauprojekt katholische Kirche“ festgehalten. Der Bauplatz der Kirche war umgeben von Gärten, wie die Bohnenstangen im Vordergrund des historischen Fotos beweisen. Der Turm der römisch-katholischen Marienkirche ist 92 Meter hoch. Er ist immer noch das höchste Gebäude in der Innenstadt. Um Granaten herzustellen, wurden im Ersten Weltkrieg drei der vier Glocken abmontiert und eingeschmolzen. Die Kirche wurde im Jahr 1936 saniert. Während des Zweiten Weltkriegs beschlagnahmte die Wehrmacht wieder die Glocken und ließ sie einschmelzen. Die Kirche hat die beiden Kriege ohne größere Schäden überstanden. Bei dem Bombardement am 17. März 1918, dem gleichen Tag, an dem die St. Martinskirche beschädigt wurde, schlug eine Bombe ein. Dabei wurden zwei Menschen getötet. Bei dem Nachtangriff am 28. September 1944 wurden Türen und Fenster beschädigt. Der Innenraum der Kirche wurde in den Jahren 1972/1973 renoviert und die Außenmauern in den Jahren 2010 bis 2017.

Die freie Fläche westlich der Kirche, die heutige Bebauung rund um den Königsplatz, hatte den Flurnamen „Im Hag“, ein feuchtes Wiesengelände, durchflossen vom Ziegelbach, der den Fackelwoog speiste. Auf dem Stadtplan von 1920 ist die Straße vom Fackelrondell bis zur Marienkirche ab 1896 als Königstraße eingetragen und von der Marienkirche nach Westen als „Verlängerte Königstraße“.

Nach der Einweihung der Marienkirche im Jahr 1892 dauerte es noch bis etwa 1920, bis Stadtbaumeister Hermann Hussong in der Flur „Im Hag“ mit der Bebauung des heutigen Areals rund um den Königsplatz begann. Von der städtebaulichen Situation her war die externe Lage der Marienkirche im Westen zu vergleichen mit der 1883 im Osten ebenfalls auf freiem Wiesen- und Sumpfgelände erbauten Synagoge. Beide Gotteshäuser waren Signale, die zeigten, wie sich die Stadt weiterentwickeln wird.