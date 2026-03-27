Seit 2017 betreibt Gaetano Vicino mit seiner Frau Maria und Sohn Giuseppe die Manifattura di Pasta. Damit ist jetzt jedoch Schluss.

Ein letztes Mal wird sich am Samstag, 28. März, die Glastür zu dem italienischen Feinkostladen mit angeschlossenem Restaurant in den ehemaligen Geschäftsräumen der Metzgerei Speyerer in der Glockenstraße 57 öffnen. Ab Montag erwartet den 73-jährigen Betreiber der Manifattura di Pasta, Gaetano Vicino, ein Leben ohne geschäftliche Verpflichtungen.

Noch ist die Ladentheke mit frischer Pasta, Soßen, gebackenen Auberginen, Kalb- und Rindfleisch, einem frischen Thunfisch und Krabbentieren gefüllt. Doch man merkt es dem Senior an: Seine Kraft hat nachgelassen. Eine Krebserkrankung und ein Sturz im Alter haben ihn geschwächt.

Von Sizilien nach Frankreich

Nicht in dem kleinen Ladenlokal, sondern im tiefer gelegenen, ehemaligen Zerlegeraum der Metzgerei, die Vicino und seinem Sohn für die italienische Küche in den vergangenen Jahren als Restaurant gedient hat, lässt der Italiener in seiner schwarzen Arbeitskleidung die Jahre Revue passieren.

Ende der 1960er-Jahre hat es ihn aus Valguarnera Caropepe, einer Kleinstadt in Sizilien, nach Frankreich verschlagen. In Lille, einer Stadt im Norden der Republik, hat er das Metzgerhandwerk erlernt. „Ich habe mich auf die Kunst der Charcuterie spezialisiert“, sagt er und gerät bei der Beschreibung von Wurstplatten ins Schwärmen. Vom Charcutier war der Sprung zum Traiteur, einem französischen Koch für besondere Anlässe, nicht weit. Nach dem Besuch einer Kochschule in Lausanne führte in der Weg zurück in den Süden seiner italienischen Heimat.

Verrückt nach Nudeln

Das Betreiben einer Paninothek, eines kleinen Restaurants auf Sizilien, war für ihn eine Art Sprungbrett. Ende der 1980er-Jahre ließ er sich in Kaiserslautern nieder. Zusammen mit Francesco Danneluzi habe er in bekannten Lokalen wie dem Cardinale und dem Firenze die Lauterer mit italienischer Küche verwöhnt, später in Pirmasens selbst ein Restaurant geführt. Zurück in Kaiserslautern hat Vicino 1995 in Otterbach das Hotel Fischer erworben und bis 2006 geführt. Fußball-Legenden wie Otto Rehhagel, Uwe Seeler, Michael Ballack und Olaf Marschall hätten sich als Gäste in seinem Haus wohlgefühlt.

Ein leichter Schlaganfall hat Vicino zwar innehalten lassen, ihn aber nicht davon abgehalten, 2017 einen Neustart zu wagen. In einem Alter, in dem sich andere auf ihren Ruhestand freuen, hat er sich mit einer Kombination aus italienischer Feinkost und einem kleinen Restaurant in der Glockenstraße niedergelassen. Seine Erfahrung, dass die Lauterer „verrückt nach Nudeln“ sind, sowie seine Passion, Nudeln selbst herzustellen, haben ihn in seinem neuen Laden dazu veranlasst, eine kleine Pasta-Manufaktur zu betreiben. Vicino stand zwei- bis dreimal die Woche an der Nudelmaschine und produzierte, was seine Kunden wünschen.

Griesmehl, Wasser und Eier in 24 Formen

Mit 24 verschiedenen Formen konnte sich sein Pasta-Sortiment sehen lassen: Tagliatelle, Rigatoni, Penne, Pappardelle, Fusilli, Linguine, Makkaroni, Fettuccine, Bavette, Capellini, um nur einige zu nennen. Der Sizilianer, der zuvor auch Handel betrieben hat, beherrscht sein Handwerk. In Plastikbeuteln zu 500 Gramm und frisch abgepackt hatten die Pastasorten neben Lasagne-Varianten ihren Platz in der Kühltheke des Ladenlokals. Die Grundzutaten sind einfach: Griesmehl, Wasser und Eier. Fisch, Fleisch und Käse, saisonale Zutaten wie Steinpilze und Trüffel ergänzten die Auslagen.

Den kleinen Mittagstisch konnten seine Kunden an Stehtischen im Laden genießen. In den früheren Fabrikationsräumen der einstigen Metzgerei im Untergeschoss verwöhnte Giuseppe Vicino seine Gäste mit Gaumenfreuden der Cucina Italiana. „Der beste Koch von ganz Lautern“, sagt sein Vater. Er ist stolz auf seinen Sohn. Während dieser ab April für die Küche des Golfplatzes in Mackenbach verantwortlich zeichnen wird, beginnt für den Senior jetzt der Ruhestand.

Auszeit auf Sizilien

„Es tut weh, das Geschäft zu schließen. Ich habe es immer gerne und mit Leidenschaft betrieben.“ Auch schmerze es ihn, aus der Glockenstraße wegzugehen. „Ich hatte immer gern mit den Leuten hier zu tun. Der Kontakt zu ihnen wird mir fehlen.“ Zusammen mit seiner Frau Maria freut sich Gaetano Vicino jetzt auf eine mehrwöchige Auszeit auf Sizilien.