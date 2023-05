Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Südwest-Derby der Basketball-Regionalliga gastiert der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (16 Uhr) beim ASC Theresianum Mainz II, wo er den zweiten Sieg in Folge anpeilt. „Wir wollen an die gute Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen. Das heißt, wir wollen unser eigenes Spiel durchziehen und uns nicht von der gegnerischen Defense durcheinanderbringen lassen“, betont FCK-Trainerin Frauke Woll.

Nach dem ersten Saisonsieg im Heimspiel gegen den MTV Kronberg, der mit 75:57 überraschend deutlich ausfiel, wollen die Barbarossastädterinnen jetzt nachlegen und den Rückstand