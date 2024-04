Für den TuS Hohenecken wird die Luft in der Verbandsliga immer dünner. Wieder kassierte das Team von Trainer Benny Hassenfratz eine bittere Niederlage im Abstiegskampf. Beim FC Bienwald Kandel unterlag der Tabellenletzte mit 1:2 (0:2).

Dabei hatten sich die Hohenecker nach der Osterpause so viel vorgenommen. Mit einem Sieg beim Tabellensechsten wollten sie drei wichtige Punkte und neuen Mut im Kampf um den Ligaverbleib gewinnen. Doch durch einen schwachen Auftritt in der ersten Halbzeit machten sie sich das Leben schwer und gerieten in Rückstand. „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben zu zaghaft gespielt“, haderte Coach Hassenfratz mit seinem Team.

Wesentlich entschlossener zeigte sich das Heimteam, das seine Überlegenheit schnell in Tore umzumünzen verstand. So brachte Maurice Hafner mit einem strammen Schuss aus 20 Metern das Bienwald-Team mit 1:0 in Führung (16.). Und nur acht Minuten später schlug es erneut im Hohenecker Kasten ein. Diesmal war es Pascal Huell, der mit einem Distanzschuss erfolgreich war.

Nach der „verpennten ersten Halbzeit“, so Hassenfratz, präsentierten sich die Hohenecker nach dem Seitenwechsel besser. Sie wollten sich nicht geschlagen geben und machten sich an die Aufholjagd. In der 71. Minute belohnten sie sich mit dem Anschlusstreffer. Nach einem sehenswerten Angriff kam Enrico Wolf im Strafraum an den Ball und erzielte das 1:2. Für den Stürmer war es der zehnte Treffer in der laufenden Runde. Damit ist er mit Abstand der erfolgreichste Torschütze der Hohenecker.

14. Niederlage im 23. Spiel

Danach fehlte es den Gästen nicht an Torchancen, um die Partie auszugleichen. Doch sie vermochten sie nicht zu nutzen. „Wir müssen den Ausgleich machen“, monierte Hassenfratz in seinem Resümee die schlechte Chancenverwertung. Wobei aber auch ein Unentschieden die Situation der Hohenecker nicht wirklich verbessert hätte.

Nach der 14. Niederlage in der 23. Partie liest sich die Tabelle für einen Anhänger des TuS wie ein Albtraum. Mit mickrigen 19 Punkten steht das Team auf dem letzten Platz. Und bis zum Saisonende bleiben nur noch sieben Spiele, um zu punkten und aus der Abstiegszone rauszukommen.