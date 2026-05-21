Trainer Hans-Peter Briegel hatte viele tolle Tore und eine gut aufgestellte Mannschaft versprochen – er konnte all seine Versprechen halten.

Die Schlange zum Eingang ist lang, jeder kauft neben dem Eintrittsticket fleißig mehrere Lose für die große Tombola, es gibt immerhin ein signiertes Trikot zu gewinnen.

Training mit 40 Kindern

Um 19 Uhr geht es los. Zuvor gab es ein Schnuppertraining für Kinder mit den beiden Ex-Fußballprofis Dariusz Wosz und Michael Dämgen. Dämgen erzählt, ihm „hat es Spaß gemacht“, mit den 40 teilnehmenden Kindern zu trainieren. Sie haben gemeinsam auf dem Kunstrasen bei der TSG Kaiserslautern in drei Gruppen trainiert und er konnte „Technik und Torabschlüsse üben mit den Kleinen“. Trainer der TSG unterstützten die beiden. Dämgen erklärt, „den Kindern hat es viel Spaß auch mit Wosz gemacht“.

Er steht gespannt hinter der Auswechsel- und Trainerbank, als das Spiel der Lotto-Elf gegen die Auswahl der lokalen Spieler beginnt. Entlang des Spielfeldrandes stehen rund 400 Zuschauer und warten interessiert, was die Ü40-Ex-Profis zu bieten haben.

Jeder will für den guten Zweck spielen

Nach nur sechs Minuten Spielzeit fällt bereits das erste Tor. Benjamin Auer eröffnet die Partie mit seinem Treffer. Es geht direkt weiter, bereits in der ersten Halbzeit kristallisiert sich klar heraus, dass hier aus Spaß am Fußball gespielt wird. Und für den guten Zweck. So wie bei den meisten Auftritten der Lotto-Elf.

Bei einem Fehlpass wird „Oh“ gerufen und direkt entschuldigend die Hand gehoben, es wird nicht hart gefoult und von Spielern, die sich unnötig lange den Boden wälzen, fehlt jegliche Spur – jeder will für den guten Zweck spielen.

Hans-Peter Briegel ruft seiner Elf vom Spielfeldrand Zuspruch zu, doch selbst aus ihm bricht manchmal der Ehrgeiz des Profis hervor. Sätze wie „Komm Zappi, legst ihn um“, ruft er seinen Spielern gutmütig zu und coacht sie durch die 90 Minuten.

15.000 Euro für die Palliativstation

Die Ex-Profis geben in der ersten halben Stunde den Takt an, ihr Kapitän Wosz läuft wie am ersten Tag und Alexander Bugera erzielt direkt das 2:0. Insgesamt drei Tore schießt der Trainer des FCK II in der Partie. Frotzeleien wie „Spielst du schon auf Zeit?“, als Bugera den Ball ins Nirgendwo schießt, nimmt der ehemalige FCK-Profi kopfschüttelnd, aber mit einem Lächeln hin. Ähnlich verläuft der Rest des Spiels, und als das erste Tor für die TSG fällt, herrscht kurzfristige Verwirrung beim Kommentator: „Wisst ihr, wer das Tor geschossen hat?“, wendet er sich dann hilfesuchend an die Zuschauer. Keiner nimmt es ihm übel, schließlich geht es ohnehin nicht ums Ergebnis, sondern um die gute Sache. In der Halbzeit wird die kollektive Spendensumme dem Förderverein der Palliativstation im Westpfalzklinikum übergeben. Insgesamt 15.000 Euro wurden eingenommen. Stefan Kniele, der leitende Arzt der Palliativmedizin, hält den Scheck stolz in seinen Händen. „Damit hatten wir gar nicht gerechnet gehabt“, erzählt er und erklärt dem Publikum, dass „das Geld ausschließlich den Patienten zugutekommt“. Kniele verspricht den Sponsoren und Zuschauern: „Wir werden es vertrauensvoll einsetzen.“

Stadtauswahl hat „sich gut geschlagen“

In der zweiten Halbzeit fallen viele weitere Tore, die TSG holt bis zum Gleichstand zum 3:3 auf, einige junge Spieler bringen noch mehr Geschwindigkeit in die Partie und lassen die Ex-Profis rennen. Am Ende gewinnt die Lotto-Elf mit 6:5 gegen die örtliche Auswahl, die Daniel Graf zusammengestellt hat. Der Coach des SV Morlautern findet, „für keinerlei gemeinsames Training hat sich die Stadtauswahl sehr gut geschlagen“. Mit den „wirklich schönen Toren sind alle happy“ und klatschen sich nach Abpfiff gegenseitig ab. Kinder stürmen den Platz, die Profis signieren Trikots, machen Fotos mit den Zuschauern und feiern ihr zweites Benefizspiel in diesem Jahr. Lotto-Elf-Trainer Hans-Peter Briegel erklärt: „Es war ein tolles Spiel, das mehr Zuschauer verdient gehabt hätte. Der Gegner war stark. Wir hatten den ältesten Spieler mit 71 Jahren auf dem Platz. Es war nicht so einfach gegen die Jungen.“

Zufrieden gibt sich auch Edgar Schmitt. Er ist „sehr stolz, dass die Profis kamen, es ist nicht selbstverständlich“. Für ihn heißt es jedoch am Ende: „Tu' Gutes, das zählt auch.“