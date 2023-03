Der Stadtverband Kaiserslautern der Partei DIE LINKE solidarisiert sich in einer Pressemitteilung mit den Beschäftigten im öffentlichen Dienst und bei der Post im Rahmen der Tarifauseinandersetzungen. „Wir unterstützen ihre berechtigten Forderungen nach angemessener Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen“, heißt es darin. Es sei inakzeptabel, dass den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und bei der Post ein Inflationsausgleich verwehrt werde. „Die Pandemie hat gezeigt, wie unverzichtbar sie für das Funktionieren unserer Gesellschaft sind. Wir stehen fest an ihrer Seite und fordern die Arbeitgeber auf, die moderaten Gehaltsforderungen der Beschäftigten zu akzeptieren und ein Angebot für eine Lohnerhöhung abzugeben, das über die Teuerungsrate hinausgeht und so die Reallohnverluste der letzten Jahre ansatzweise ausgleicht“, fordert die Partei.