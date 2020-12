Es war die letzte Chance vor dem Lockdown: Viele Menschen nutzten am späten Dienstagnachmittag noch einmal die Gelegenheit, Besorgungen in der Kaiserslauterer Fußgängerzone zu erledigen. Gedränge in den Läden gab es dennoch nicht. Während sich nur noch wenige Kunden in den Bekleidungsgeschäften aufhielten, bildeten sich vor allem vor einem Computerspiele-Laden und einem Juwelier Warteschlangen. Mit Mund-Nasen-Schutz versehen und genügend Abstand warteten dort die Menschen auf Einlass, um letzte Geschenke für ihre Liebsten zu ergattern. Viele Einzelhändler bereiteten sich am Abend ebenfalls bereits auf die angekündigten Schließungen vor: In einem Blumenladen war bis auf wenige Pflanzen alles verkauft, handgefertigte Pralinen aus der Auslage verstauten Mitarbeiter eines Süßwarenladens in Kartons. Heute hat der zweite komplette Lockdown begonnen.