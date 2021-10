Voraussichtlich an diesem Wochenende werden die letzten Flüchtlinge aus Afghanistan von der Ramsteiner Air Base aus in die Vereinigten Staaten ausgeflogen. Wie die Pressestelle des Flugplatzes weiter mitteilt, seien am Donnerstag – wie schon am Vortag – rund 1000 Evakuierte abgereist, etwa 3400 Afghanen warteten noch in den Auffangstationen auf ihre Ausreise.

Seit Beginn der Operation am 20. August seien mehr als 31.300 Flüchtlinge über Ramstein in die USA oder „an einen anderen sicheren Ort“ gebracht worden, so die Pressestelle.