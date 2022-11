Die letzten Exemplare öffentlicher Fernsprecher in der Stadt werden abgebaut. Rund 30 öffentliche Telefone – die schon lange keine Telefonzellen, sondern seit Jahrzehnten offene Telefonsäulen sind – gibt es noch in Kaiserslautern. Diese werden nun jedoch alle abgebaut, gab Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) in der Stadtratssitzung am Montag bekannt.

„Dies hat die Telekom mitgeteilt. Es ist allein Entscheidung des Unternehmens, wir haben keinen Einfluss darauf.“ Die Anmerkung, dass die öffentlichen Fernsprecher heutzutage wohl ohnehin nicht mehr genutzt würden, wurde nicht von allen Ratsmitgliedern geteilt, wie kurz eingeworfener Widerspruch aus den Ratsreihen zeigte. Einige der letzten Geräte stehen beispielsweise in der Marktstraße, Ecke Schneiderstraße (Bild), in der Fackelstraße vor der Sparkasse oder vor der Post in der Rummelstraße.