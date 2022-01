Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch die Stadt oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon mit der Mindestgröße von einem Megabyte sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an unsere Redaktionsadresse: redkai@rheinpfalz.de.

Manchmal reicht schon ein Perspektivwechsel: Sowohl in der Stadt als auch in der Natur lassen sich so immer wieder unterhaltsame Besonderheiten beobachten. Dank smarter Telefone zieht kaum einer dieser Momente vorbei, ohne für die Nachwelt festgehalten zu werden. Auch in dieser Woche dürfen sich unsere Leserinnen und Leser über bewundernswerte Schnappschüsse freuen.

Leser Michael Schaal beweist nicht nur einen guten Blick, sondern auch noch Sinn für Humor. Aus seiner Fotoperspektive sieht es so aus, als wachse nach den Fällarbeiten in der Stadt aus einem abgesägten Baumstumpf das Kaiserslauterer Rathaus. Scherzend will er wissen: „Wann ,fällt’ das Rathaus?“

Haare oder doch Eis?

Ein seltenes Naturphänomen hingegen hielt Jacqueline Stortz fest: Was aussieht, als liege mitten im Wald ein weißes Büschel Fell, sind in Wahrheit hauchdünne und Zentimeter lange Eishärchen. Das sogenannte Eishaar oder auch als Eiswolle bezeichnete Spektakel entsteht dann, wenn bei Minustemperaturen Wasser aus Totholz tritt. Wer jetzt im Wald unterwegs ist, könnte vielleicht Glück haben und die feinen Gebilde mit eigenen Augen sehen.

Aus der Winterruhe erwacht

Zu dieser Jahreszeit sind Eichhörnchen seltene Gäste. Denn normalerweise halten die kleinen Waldbewohner bei diesen Temperaturen noch Winterruhe. Nur wenn sie hungrig sind, verlassen sie ihr Nest, um ihre zuvor versteckten Futterdepots aufzusuchen.

Michael Hocke hingegen hatte Glück: In seinem Garten gönnte sich ein Eichhörnchen in aller Ruhe ein Paar Nüsse zum Frühstück. Der neugierige Fotograf störte dabei keineswegs.

Malerische Winterlandschaft

Eine Wanderung zum Drei-Berge-Blick unternahm Manfred Orschel. Dabei führte ihn sein Weg durch eine malerische Winterlandschaft. Sein Bild zeigt eine malerische Winterlandschaft. Beim genauen Hinsehen fällt auf, wie sich bei dem frostigen Wetter unzählige kleine Eiskristalle auf den Pflanzen abgesetzt haben. Die Natur scheint wie zu Eis erstarrt.

Den Himmel zurückerobert

Am Abend hingegen ist kaum noch etwas von der Eisschicht und dem sonst so bedeckten Wolkenhimmel zu erkennen, wie Marianne Rohés Fotografie belegt. Bei einem Spaziergang konnte sie ein regelrechtes Farbenspiel beobachten. Die sonst so grauen Wolken tauchte die Sonne in ein herrlich warmes Licht.

Die Leserin erzählt: „Und wenn die Wolken den ganzen Tag die Himmelsherrschaft übernehmen, zeigt sich die Sonne kurz vorm Ende des Tages von ihrer schönsten Seite.“ Das macht Lust auf mehr: Denn schon jetzt werden die Tage länger und die Nächte kürzer.