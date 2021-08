Wucherndes Unkraut, Kürzungen im Haushalt und das Ziel, dem Bürger sinnvolle Dienstleistungen zu bieten: Julia Luttenberger hat sich mit Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler über Herausforderungen und Ziele der Stadtbildpflege unterhalten.

Frau Buchloh-Adler, seit Wochen regnet und regnet es, ich habe den Eindruck, ich kann dem Gras beim Wachsen zusehen. Wie wirkt sich der diesjährige Sommer auf die Arbeit der Stadtbildpflege aus?

Wir haben im Moment sehr viel Aufwand bei der Pflege der Grünflächen, wir kommen mit der Arbeit zurzeit nicht hinterher. Es ist eine besondere Zeit gerade, das Unkraut sprießt wie verrückt.

Ohne dieses extreme Wetter wäre es einfacher?

Ja, wobei wir generell zu wenig Personal für die Pflege der Grünflächen haben. Dies hat das Grünflächenpflegekonzept, das erstellt wurde, deutlich gezeigt. Es gibt 1300 Grünflächen in der Stadt, die in einem festen Rhythmus bearbeitet werden müssen. Manche Flächen sollen 14-tägig gemäht werden, das schaffen wir nicht immer. Ursprünglich war vorgesehen, dafür fünf neue Mitarbeiter einzustellen. Doch das liegt nun auf Eis.

Wegen der Einsparungen im Haushalt?

Im Bereich Tiefbau und Grünflächen, also den steuerfinanzierten Bereichen der Stadtbildpflege, sind uns 1,2 Millionen Euro gestrichen worden. Alle geplanten Investitionen für dieses Jahr sind damit vom Tisch, sei es im Personalbereich oder im Fahrzeugpark. Es ist den Bürgern vielleicht nicht so bewusst, aber das wird man sicher an der ein oder anderen Grünfläche merken. Die Vorrangflächen werden gemacht, aber gerade in den Außenbereichen werden wir sicher nicht mehr alles schaffen. Wir arbeiten daran, die Touren der Mähkolonnen möglichst effizient zu gestalten.

Anstelle von klassischen Grünflächen, die gemäht werden müssen, werden in einigen Städten Wildblumenwiesen angelegt. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?

Wir haben zwei Versuchsflächen mit Blumensamen eingesät, eine in der Mainzer Straße und eine in der Brandenburgerstraße. Die in der Mainzer Straße ist schön geworden, aber die zweite macht noch Probleme. Dort gibt es hartnäckiges Unkraut, das regelmäßig von Hand entfernt werden muss. Eine Blumenwiese gibt es nicht auf Knopfdruck, sondern macht viel Arbeit. Sie muss in den ersten Jahren regelmäßig gepflegt und gerade am Anfang häufig gewässert werden.

Wie sieht es bei Ihrer anderen Kernaufgabe, dem Straßenerhalt aus, wie sind die Entwicklungen hier?

Wir haben unsere Schlagzahl deutlich erhöht, derzeit arbeiten wir genauso viele Aufträge ab, wie hereinkommen. Doch auch der Tiefbau ist von den beschlossenen Kürzungen betroffen, der Ausbau größerer Projekte wird ins kommende Jahr verschoben werden müssen. Unserer Verkehrssicherheitspflicht werden wir natürlich nachkommen, aber anstatt zu reparieren, kann es passieren, dass wir Schadstellen erst einmal mit Schildern kenntlich machen.

Auf den gebührenfinanzierten Bereich, die Müllabfuhr, hat das Sparpaket aber keine Auswirkungen?

Nein. Hier stehen wir allerdings vor der Herausforderung, dass das Brennstoffemissionshandelsgesetz Auswirkungen auf die Müllpreise haben wird. Die Verbrennungspreise für Restmüll werden dramatisch steigen, bis zu 30 Euro pro Tonne sind im Gespräch. Auch beim Bioabfall zeichnen sich Preissteigerung ab. Die können wir nicht mehr über eine effizientere Logistik abfangen. Wir arbeiten an Ideen, wie wir Anreize beim Bürger schaffen können, Müll zu reduzieren.

Es gibt in der Stadt immer wieder Stellen, die wegen ihrer starken Verschmutzung in der Kritik sind, beispielsweise der Vorplatz der Mall und seit einigen Monaten das IG Nord.

Die Flächen rund um die Mall gehören nicht der Stadt und fallen daher nicht in unseren Reinigungsauftrag. Sie gehören der Center-Gesellschaft ECE. Die Gespräche der Stadt mit den Betreibern über das Problem sind noch offen. Im IG Nord reinigen wir zur Überbrückung vorübergehend 14-tägig einige Straßen und haben Mülleimer aufgestellt. Die Toilettenproblematik fällt nicht in unseren Zuständigkeitsbereich.

Wie sieht es bei der Verzahnung von Grünflächen und Tiefbau aus?

Wir haben gerade ein großes Projekt umgesetzt und die Pflege des Straßenbegleitgrüns in einer neuen Abteilung zusammengeführt. Es wird ein neues Kataster erstellt und ein neuer Maschinenpark für das schnellere Arbeiten angeschafft. Als nächstes sollen nun die Reinigungs- und Papierkorbtouren zusammengeführt und das Kataster aktualisiert werden. Ein Ziel ist weiter, die Personaldisposition zusammenzuführen. Wenn wir das Personal übergreifend einsetzen würden, wären wir flexibler.

Welche Schwerpunkte sehen Sie für die Stadtbildpflege in naher Zukunft?

Wir wollen unsere Dienstleistungsorientierung ausbauen und am Bedarf der Bürger ausrichten. Gute Erfahrungen haben wir mit dem Sperrmüllexpress gemacht, gegen eine Gebühr von etwa 26 Euro bekommen die Bürger einen Abholtermin innerhalb von drei Tagen. Das wird rege in Anspruch genommen. Für den Grünabfall haben wir ein ähnliches Angebot: Wir holen den Grünschnitt an der Haustür ab, mit Naturschnur gebündelt oder in Papier und Jutesäcke verpackt.

Wie sieht es mit dem normalen Müll aus?

Wir haben mittlerweile den Wohnbaugesellschaften ein Komplettangebot gemacht: Wir stellen die Restmüllbehälter raus, reinigen und pflegen die Grünflächen in den Wohnanlagen. Der Rausholservice für Privatkunden ist finanziell attraktiver gestaltet worden und nicht mehr so teuer.

Stichwort Klimawandel und Fuhrpark. Wie hält es die Stadtbildpflege damit?

Elektromobilität ist Thema bei uns, wir haben in den vergangenen Jahren rund 20 Elektroautos angeschafft und haben 18 Ladesäulen auf dem Gelände. Kleinere Transporter mit Elektroantrieb gibt es noch nicht viele auf dem Markt, doch wir testen erste Modelle. Bei den Müllfahrzeugen wird die Entwicklung hin zu Wasserstoffantrieb gehen, hier sind erste Förderanträge gestellt. Auf dem Gelände gibt es Photovoltaikflächen, die uns mit Strom versorgen. Generell gilt: Wir wollen, bevor wir müssen.

Wie stark war die Stadtbildpflege von der Corona-Pandemie betroffen?

Wir hatten großes Glück im Betrieb, es gab nur einige wenige Fälle im Haus, die großen Schreckensszenarien sind zum Glück ausgeblieben. Wir hatten die Notfallpläne in der Tasche, haben sie aber Gott sei Dank nie gebraucht. Wir haben früh ein eigenes Testzentrum eröffnet und den Mitarbeitern ein regelmäßiges Testen ermöglicht, haben Schichtmodelle eingeführt und die Körperpflegezeiten ausgesetzt, es herrscht Maskenpflicht und ein Einbahnstraßensystem auf den Gängen.

Wie sieht ihr Sommer aus, haben Sie schon Pläne für den Urlaub?

Wir hoffen auf schönes Wetter und Erholung im Garten. Wir würden gern im Oktober in Urlaub fahren, aber ob das klappt, kann derzeit niemand sagen. Mit Hund und Pferd habe ich ein zeitintensives Hobby und immer etwas zu tun. Wegen der Corona-Pandemie sind unsere beiden erwachsenen Kinder vorübergehend wieder zu Hause, da das Studium nur online möglich ist. Dadurch verbringen wir sehr viel Zeit miteinander, das ist schön.

Zur Person: Andrea Buchloh-Adler

Andrea Buchloh-Adler, Jahrgang 1968, kam 2014 als Bereichsleiterin Abfalllogistik zur Stadtbildpflege, seit 1. April 2021 ist sie Werkleiterin des städtischen Eigenbetriebes, bei dem derzeit 330 Mitarbeiter beschäftigt sind. Nach dem Studium der chemischen Technologie an der Hochschule Mannheim hat Buchloh-Adler bei der Stadt Mannheim in verschiedenen Positionen in der Abfallwirtschaft gearbeitet. Sie zeichnete unter anderem für die Tourenplanung verantwortlich, war stellvertretende Abteilungsleiterin Abfall und hat das Kundencenter geleitet. Vor der Werkleitung hat Buchloh-Adler in Kaiserslautern als Leiterin Abfalllogistik und Bereichsleiterin Technik gearbeitet. Sie lebt mit ihrem Mann in Weinheim an der Bergstraße und hat zwei erwachsene Kinder.