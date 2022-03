Martin Schild ist begeisterter Lego-Bauer und hat gemeinsam mit dem Verein „Lauter Steine“ dabei geholfen, die Legoausstellung auf der Gartenschau aufzubauen. Angesichts des Krieges in der Ukraine war allen klar: „Wir wollen helfen.“

Auch zu Hause dreht sich bei Schild, der im Pfalztheater als Programmierer im Bereich Beleuchtung arbeitet, vieles um die kleinen, bunten Kunststoffteilchen. Gemeinsam mit seinen Söhnen Torben und Henrik baut der Familienvater komplexe Stein-Kunstwerke.

Die Lego-Freunde sind europaweit gut vernetzt, als die ersten Nachrichten über den Krieg in der Ukraine aufkamen, die Bilder über Frauen und Kinder auf der Flucht vor der Zerstörung zu sehen waren, war den Vereinsmitgliedern um Vorsitzenden Schild sofort klar: „Wir wollen helfen“.

1000 Steine-Sets innerhalb von drei Tagen

Innerhalb von drei Tagen habe der Verein gemeinsam mit dem Lego-Onlineshop der Gartenschau, den Steinehelden, 1000 Mini-Lego-Sets gepackt und nach Warschau geschickt. Dort wurden die Pakete von befreundeten Lego-Bauern entgegengenommen. Das Ziel: Den Kindern, die vor dem Krieg fliehen mussten, ein bisschen Ablenkung schenken, ihnen eine kleine Freude machen. 250 der Päckchen sind bereits verteilt, die Freiwilligen vor Ort haben Turnhallen und andere Unterkünfte besucht, in denen die Menschen derzeit untergebracht sind. Die nächsten Sets sollen ebenfalls zügig an Kinder weitergegeben werden, so Schild.

„Die Menschen kommen dort mit nichts an“, berichtet der Familienvater darüber, was ihm seine Bekannten aus Polen erzählt haben. Dazu gehört auch, dass derzeit etwa 1700 Kinder in Warschau untergebracht seien. „Da ist die erste Sendung wie ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Schild und erzählt, dass der Verein gern weiter helfen würde – mit Unterstützung der Bevölkerung. „Wer Lego-Steine spenden will, kann sie bei uns abgeben“, sagt Schild. Egal, ob nagelneue Sets, gebrauchte Steine, mit oder ohne Verpackung, vollständige Bausets oder lose Steinsammlungen. Der Verein werde die Lego-Spenden aufbereiten, die Steine säubern und sortieren und anschließend in kleine Care-Pakete zusammenfassen, berichtet Schild, wie er sich die Aktion vorstellt.

Steine-Spenden gesucht

Die gespendeten Steine sollen entweder zu den befreundeten Lego-Bauern nach Warschau geschickt werden oder – je nachdem, wie sich die Situation in der Stadt entwickelt – auch in Kaiserslautern verteilt werden. Schild selbst hat sich mit seinen beiden Söhnen bereits auf den heimischen Speicher aufgemacht – dort wollen sie einen Teil der eigenen Steine sichten und daraus die ersten Spielpakete bestücken. Wer Kontakt zum Verein aufnehmen möchte, kann dies über E-Mail (info@lautersteine.de) tun.