Ab dem 20. März sollen die meisten Corona-Schutzmaßnahmen fallen und nur noch ein sogenannter Basisschutz gelten. Gleichzeitig befinden sich die Inzidenzen auf einem Rekordhoch. Rheinland-Pfalz hält die aktuell geltenden Maßnahmen während der gesetzlichen Übergangsfrist bis Anfang April aufrecht. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Franziska Bold hat nachgefragt, wie die Lautrer zu den geplanten Lockerungen stehen.

Der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) eingebrachte Entwurf des Infektionsschutzgesetzes stößt auf Kritik. Es stellt sich die Frage, ob Lockerungen aktuell einen zu frühen Sprung ins Ungewisse darstellen. Oder ob es an der Zeit ist, angesichts mehrheitlich milder Verläufe die Maßnahmen zurückzunehmen.

Stefan Kleiner: „Ich wäre dafür, erstmal nicht zu lockern. Es sollte alles so bleiben wie jetzt, vielleicht sogar ein bisschen strenger werden, wenn die Fallzahlen weiter steigen. Das Gesundheitswesen ist doch jetzt schon unter Stress, wenn dann noch ständig Personalausfall wegen Quarantäne droht, dann wird das schwierig.“

Arno Stübs: „Ich bin gegen weitere Lockerungen. Es ist ja absehbar, was dann passiert: Ich gehe mich regelmäßig testen, heute waren an der Teststation von 40 Tests wieder sieben positiv und das wird ja nicht besser. Wem tut das schon weh, eine Maske im Geschäft anzuziehen, wenn man dafür gesund bleibt?“

Christina Kuhn: „Bei der aktuellen Infektionslage würde ich die Maßnahmen so beibehalten, wie sie im Moment sind. Ich finde es gerade nicht sinnvoll zu lockern, weil ich Angst habe, dass die Zahlen dann weiter hochschnellen. Man hört es im Umfeld ja überall, dass sich ständig Leute anstecken. Insofern denke ich, dass es so bleiben sollte, wie es jetzt ist und nicht noch mehr Lockerungen kommen sollten.“

Paul Dietz: „Ich denke, es sollte nur teilweise gelockert werden. Dass es in der Schule dann keine Maskenpflicht mehr geben soll, finde ich nicht so gut. Leichte Lockerungen, wenn immer noch getestet wird, finde ich in Ordnung.“

Jutta Gries: „Ich bin unbedingt für Lockerungen, denn wir müssen lernen, mit Corona zu leben. Man hat im Leben ja auch andere Risiken. Es muss einfach wieder zurück in die Eigenverantwortlichkeit gehen. Ansonsten normalisiert sich unser Leben nie.“

Mona Emamverdi: „Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn ein bisschen gelockert wird. Ich habe gerade Abitur gemacht und möchte auch reisen. Aber ich habe schon ein bisschen Angst davor, wenn zu viele Maßnahmen aufgehoben werden und die Zahlen so steigen. Es sollte nicht alles fallen, aber generell bin ich froh, wenn die Auflagen weniger werden.“

Lennard Rößner: „Wir sind halt im Moment auf dem höchsten Punkt jemals. An und für sich ist es aber so wie es jetzt ist perfekt. Überall Maskenpflicht, 3G-Regelung in Restaurants – das ist so eigentlich ziemlich optimal. Ich würde jetzt nicht weitermachen, weniger und immer weniger, weil dann im nächsten Winter vielleicht wieder alles komplett zu ist.“