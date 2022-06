Jochen Wiehn ist bei der Kanu-EM der U23 auf Platz acht gefahren. Es war eine Europameisterschaft mit Anlaufschwierigkeiten.

Im Zweierkajak unterwegs auf der 1000-Meter-Strecke, kamen der Lindener Jochen Wiehn und sein Bootspartner Noah Kothlow aus Berlin nicht über Platz vier hinaus. Reichte aber, sie fuhren weiter auf Kurs Finale. Im Halbfinale lief alles nach dem Geschmack des ehemaligen Gelterswoog-Kanuten vom 1. Ski- und Kanuclub Kaiserslautern, der seit Jahren für die Rheinbrüder Karlsruhe fährt. Deutlich gewannen Wiehn/Kothlow den Lauf, standen im Finale der EM. Sie wollten genauso nachlegen, allein die Konkurrenz wusste es zu verhindern, das Boot fuhr auf Platz acht.

„Das Rennen an sich war eigentlich ganz okay, aber eben nicht super. Uns hat über die Strecke die Schnelligkeit gefehlt, und leider konnte die Konkurrenz unseren Endspurt kontern“, zog der Junioren-Weltmeister von 2019 sein Fazit. Ob die Leistung gereicht hat, um von den Bundestrainern für die U23-WM Ende August in Szeged nominiert zu werden? „Das muss ich nun abwarten“, kommentierte der 21-Jährige seine Situation abgeklärt. Bis August läuft ja auch noch ein bisschen Wasser den Rhein runter, Wasser, in dem Jochen Wiehn im Karlsruher Hafen weiter hart trainieren wird.