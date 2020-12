Die Familie steht an oberster Stelle, aber endlich wieder kicken zu können, erhofft sich Lena Zimmermann. Die Spielerin des Fußball-Regionalligisten SC Siegelbach, die teils auch Spielertrainerin war und den vakanten Posten des SCS-Coaches in dieser Saison ausfüllte, will das runde Leder aber nicht nur für sich auf dem Platz zurückbekommen.

„Ich wünsche mir einfach, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Gerade für die Jugend und die ganzen Kleinen ist das wichtig. Die brauchen auch was in ihrer Freizeit“, sagt die 29-jährige Zimmermann die früher auch beim FSV Jägersburg in der Zweiten Bundesliga etliche Spiele absolvierte und bereits im sechsten Jahr bei den Siegelbachern aktiv ist.

Zurück in den Unterricht

Zimmermann, deren Bruder Nico Zimmermann früher in der Zweiten Bundesliga bei Eintracht Braunschweig aktiv war, wünscht sich auch, dass sie einen möglichst guten Abschluss ihres Studiums bei der saarländischen Polizei erreicht. Zudem hegt sie den Wunsch, dass sie im Studium, wo sie wie viele andere zurzeit Videounterricht über sich ergehen lassen muss, endlich wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren kann. Sie ist froh, dass sie eine Praxisphase bei der Saar-Polizei vor sich hat und hofft, dass sie im Februar an der Fachhochschule in Göttelborn wieder im Unterrichtssaal sitzen kann.

