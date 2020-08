Die Ferien sind zu Ende, die Schule geht wieder los und damit die Gefahren auf dem Schulweg: Kinder, die ohne Sicherheitsblick die Straßen überqueren, willkürlich parkende „Helikopter-Eltern“ und unsichere junge Fahrradfahrer. Letztere stehen auf der Agenda der Kinderunfallkommission (KUK) Kaiserslautern weit oben.

In der Corona-Zeit wurde das Rad zum regelrechten Outdoor-Trend. Immer wieder sieht man Familien in Kolonnen durch Stadt, Parks und Wälder radeln. Doch was passiert, wenn die Kleinen mal ohne Mama und Papa unterwegs sind? Die Antwort: eine höhere Unfallrate durch Unsicherheit. „Wir stellen fest, dass Kinder sich zunehmend unsicherer auf dem Fahrrad bewegen“, sagt Petra Rödler, bei der KUK für Pressearbeit zuständig und selbst Mutter zweier Kinder. Der Grund dafür läge nicht etwa in der mangelnden Lust der Kinder, sondern in dem mangelnden Vertrauen ihrer Eltern.

Immer mehr Kinder würden von „Helikopter-Eltern“ quasi bis an die Schultür gefahren. Die Kinder alleine zur Schule laufen oder mit dem Rad fahren zu lassen, erscheine vielen Eltern als zu gefährlich. Stattdessen würden die Kleinen per Elterntaxi zur Schule chauffiert – teilweise ohne Rücksicht auf Verluste: „Es ist der Wahnsinn, was sich teilweise morgens vor den Schulen abspielt“, berichtet Rödler. Die Eltern parkten auf Zebrastreifen, Geh- und Radwegen, um ihr Kind auf dem kürzesten Weg in das Schulgebäude zu befördern. Viele ließen ihre Kinder auch seitlich zwischen parkenden Autos aussteigen. „Ich habe schon erlebt, dass ein Vater mit seinem SUV mitten auf der Straße stehenblieb und die Warnblinkanlage einschaltete, damit sein Kind aussteigen konnte. Und dabei erfinden viele die tollsten Ausreden, warum sie ihr Kind genau so in die Schule bringen müssen.“

2019 waren 15 Kinder an Radunfällen beteiligt

Mit solchen Aktionen meinten die Eltern oft, ihren Kindern einen Gefallen zu tun, bewirkten aber genau das Gegenteil: Sie gefährden sich selbst und andere und verwehren ihren Kindern die Erziehung zu sicheren und selbstständigen Verkehrsteilnehmern. „Man merkt die Defizite im Verkehrsverhalten der Kinder“, sagt Rödler. „Wenn sie schon von klein auf in die Schule gefahren werden und sich nie eigenständig im Straßenverkehr bewegen, wie sollen sie sich dann zurechtfinden, wenn sie sich mal plötzlich alleine aufs Fahrrad setzen?“

Den Statistiken der Kommission zufolge hat die Unfallrate bei jungen Fahrradfahrern in den vergangenen Jahren einen „deutlichen Anstieg“ erlebt. „2019 gab es in Kaiserslautern 15 Radunfälle mit aktiver Kinderbeteiligung“, so Rödler. Die meisten Unfälle passieren laut Statistik zwischen 12 und 18 Uhr – also nach Schulende und in der Freizeit. Schwerste Verletzungen habe es zwar – glücklicherweise, so Rödler – nicht gegeben, dennoch sei zu erkennen, „dass den Kindern die Erfahrung im Verkehr fehlt“.

Schulweg hat auch eine soziale Komponente

Laut Rödler hat der selbstständige Gang oder die Fahrt zur Schule ohne Elterneine wichtige soziale Komponente. „Die Kinder erzählen auf dem Weg zur Schule mit ihren Freunden. Und die Erfahrung zeigt, dass Kinder, die gemeinsam – ohne Eltern – unterwegs sind, besser aufeinander aufpassen.“

Deshalb möchte die Kinderunfallkommission mit einem neuen Plakat an die Vernunft der Eltern appellieren, ihren Kindern mehr Selbstständigkeit zuzumuten „Wir plädieren dafür, dass die Kinder möglichst früh beigebracht bekommen, sich selbstständig auf dem Fahrradweg zurechtzufinden. Dass die Eltern lernen, ihnen das zuzutrauen“, so Rödler.

Um das Fahrrad im Straßenverkehr richtig zu beherrschen, bietet die KUK an, mit praktischen Übungen an Schulen und Kitas die Kleinen spielerisch an die Verkehrsregeln heranzuführen. „Dafür haben wir extra Fahrräder gekauft, die wir den Schulen auf Anfrage stellen können. Und die Utensilien für den Parcours haben wir in einem Anhänger gelagert, den wir ebenfalls für die Nutzung zur Verfügung stellen. Die Schulen müssen uns nur anschreiben.“ Doch leider sei das Engagement für das Thema seitens der Schulen eher „rückläufig“. Dabei wird immer noch von vielen Kindern gerade die Helmpflicht beim Radfahren in der Freizeit vernachlässigt, „ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein“, weiß Rödler.

Beim Radfahr-Training sind auch die Eltern gefragt

Auch für Eltern wäre es sehr einfach, ihren Kindern richtig Radfahren beizubringen. „Kaiserslautern ist zwar keine ausgeprägte Fahrrad-Stadt. Aber es gibt genügend Waldwege und Parks, in denen man sich ausprobieren kann“, findet Rödler. Ebenso trage das gemeinsame Ablaufen oder Abfahren der Schul-Wege dazu bei, dass Kinder mögliche Gefahrenzonen schneller erkennen und mit deutlich mehr Selbstsicherheit zur Schule laufen oder fahren. Dabei helfe auch die „Gelbe Füße“-Aktion der KUK, bei der gelbe Markierungen auf dem Bürgersteig den sichersten Weg markieren.

„Man muss sich einfach nur die Zeit dafür nehmen. Aber Zeit haben heutzutage die wenigsten Eltern. Das sehe ich schon, wenn sie ihre Kinder fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Schule abliefern.“ Doch gerade in puncto Sicherheit ist Zeit ein wichtiger Faktor. „Denn wenn mal etwas passiert, sind die Kinder die ersten Verletzten“, unterstreicht Rödler.