Wenn Albert Bunjaku an Kaiserslautern denkt, dann fallen ihm zwei Momente ein, die er nie vergessen wird: die Geburt seiner Tochter und ein Spiel im Fritz-Walter-Stadion, bei dem er heute noch Gänsehaut kriegt, wenn er daran denkt. „Davon erzähle ich heute noch ganz vielen Leuten. Ich vergesse das nie.“ Es war jenes Relegationsspiel gegen Hoffenheim. Bunjaku hat viel erlebt, viele Vereine, Stadien, Ligen kennengelernt, hat unter Ottmar Hitzfeld für die Schweizer Nationalmannschaft gespielt und für das Nationalteam aus dem Kosovo. Aber die Zeit, die ihn besonders prägte, war die beim 1. FC Nürnberg, wo er bei seinem ersten Spiel für den Club gegen den FCK ran durfte und gleich mal ein Tor vorbereitete, und die Zeit bei den Roten Teufeln.

„Eines der schönsten Jahre“

Von 2012 bis 2014 war er in der Pfalz. „Das erste Jahr da war eines der schönsten Jahre, die ich im Fußball miterlebt hab’“, schwärmt der Stürmer, der im ehemaligen Jugoslawien geboren wurde und in der Schweiz aufgewachsen ist. „Es war eine geile Zeit in Lautern“, sagt er. Bunjaku war Kapitän. Die Kapitänsbinde von damals hat er heute noch, genauso wie seine Schuhe aus der Zeit und eine Sammlung an Trikots. Sie erinnern ihn auch an jenes Relegationsspiel, das er nie vergisst. „Ich war noch nie in einem Stadion, wo es so laut war wie damals auf dem Betzenberg“, schwärmt er.

Nach seinem ersten, dem traumhaften Jahr, hatte der 37-Jährige in Kaiserslautern auch einen seiner Tiefpunkte. Zum zweiten Mal in seiner Karriere wurde ein Knorpelschaden diagnostiziert. Der Stürmer fiel monatelang aus. „Ich habe überlegt, machst Du noch weiter? Ist es das wert?“ Doch ihm wurde klar, dass er nicht aufhören konnte und wollte und dass der Fußball zu wichtig für ihn ist.

Der Weg nach Köln

Er kämpfte sich durch, spielte dann drei Jahre beim FC St. Gallen, wechselte zum FC Erzgebirge Aue. Doch da war er nicht zufrieden. „Es hat nicht so gut gepasst, vom Spielerischen, vom Sportlichen her, von der Mannschaft schon“, sagt er heute rückblickend und erzählt, wie er den Verein dann darum bat, seinen Vertrag aufzulösen, weil er ihn nicht so erfüllen kann, wie er es gern würde. Knapp einen Monat war Bunjaku vereinslos, dann kam eine Anfrage von Viktoria Köln, und der Stürmer war begeistert, vom Aufbau, von der Idee, vom Projekt, das ihm der Verein präsentierte. Er entschied sich für den Gang in die Regionalliga, verhalf den Kölnern als bester Torschütze mit elf Treffern zum Aufstieg, half ihnen mit 20 Toren dabei, in der Dritten Liga zu bleiben.

„Ich bin ein Kämpfer“

Im Moment läuft es nicht ganz so gut für ihn. Ein Faserriss im Oberschenkel hat ihn ausgebremst, und seit dem Trainerwechsel bekam er nicht allzu viel Einsatzzeit. Während er in Lautern mit Mo Idrissou ein Stürmerduo bildete, sieht das System in Köln nur eine Spitze vor, und für die gibt es auch noch den Ex-Lauterer Timmy Thiele, der bisher den Vorzug bekam. Bunjaku lässt sich dadurch nicht entmutigen. „Ich mache mir da keinen Kopf. Ich bin ein Kämpfer. Ich weiß, was ich kann, der Trainer weiß es auch.“ Inzwischen ist der Wahl-Kölner zurück im Training, gibt Gas, hofft, dass er diese Saison noch Einsätze bekommt, vielleicht auch im Landespokal, wo die Kölner noch vertreten sind.

Sein Sohn protestiert

Ein Jahr läuft sein Vertrag noch, und eins ist für Bunjaku klar: Er will auch danach in Köln bleiben. Er und seine Familie sind angekommen in der Stadt, haben Freunde gefunden und wollen nicht mehr weg. „Ich hatte ein Angebot, noch mal zu wechseln. Aber mein Sohn hat gesagt, wenn Du das noch mal machst, kannst Du alleine gehen. Ich komme nicht mit.“ Bunjaku blieb. Er kann ihn verstehen. Wie oft er mit seiner Familie inzwischen umgezogen ist, weiß er gar nicht mehr. „Es waren ein paar Umzüge zu viel.“ Sein Sohn (13), der in Erfurt geboren wurde, hat alleine dreimal die Schule gewechselt. „Wir wollten ihm das nicht noch mal antun. Es war an der Zeit, sich irgendwo heimisch zu fühlen, einen Standort zu haben. Es ist natürlich eine schöne Zeit, aber irgendwann kommt die Zeit, wo man zuhause sein will.“ Die Schweiz, in der er aufgewachsen ist, vermisst er manchmal schon. Vor allem seine Familie, seine Eltern, die Eltern seiner Frau, seine Geschwister. Aber die kommen auch immer wieder mal zu Besuch ins Häuschen nach Köln, in dem Albert und seine Frau, seine achtjährige Tochter, der 13-jährige Sohn und ein schwarzer Labrador wohnen und sich wohlfühlen.

Zucki und Wolle

Und immer wieder mal an Kaiserslautern denken. „Ich gucke da immer mit einem Auge rüber.“ Ein paar Leute von damals kennt er noch, „Zucki, mit Zimmer habe ich ein paar Wochen trainiert, Flo Dick, Wolle, den Materialwart, die Physios.“ Und auch wenn er sich einen Einsatz, ein Tor und drei Punkte wünscht, schlägt sein Herz irgendwie auch noch für den Verein mit dem Stadion, in dem es so laut war wie in keinem anderen Stadion, in dem er jemals war. „Die werden ihren Weg machen und es nach oben schaffen“, ist er sich sicher.