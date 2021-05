Ein Gutes hat die Corona-Zeit ja: Statt in die übliche Sommerpause zu verschwinden, lädt das Kulturzentrum Kammgarn zu einem Programm unter freiem Himmel. Bei sommerlichen Temperaturen, kühlen Getränken und bunten Lampions geben sich zahlreiche Künstler die Ehre. Auch im August, unter anderem mit Youtube-Star Miirtek, den Lautrer Cover-Giganten von Fused, dem Akustik-Ehepaar Mrs. Greenbird und dem Internationalen Jazz-Festival.

Am Samstag, 1. August, wird es bunt, „synthig“ und sportlich im Kammgarn-Kulturgarten. Mitten in der Krise hat ein kleiner verrückter Rapper aus Berlin seinen ersten Vertrag bei den MSK Meistersingern unterschrieben. Miirtek heißt er und geht mit Songs wie „Yoga“, „Pfau“ und „Teleskii“ derzeit ab durch die Klickzahl-Decke. Sein Stil: knallig bunter 80s-Sound, skurrile 80s-Choreos und Klamotten und ulkige Nonsens-Texte irgendwo zwischen Falco und Deichkind. Fertig ist die Youtube-Sensation Miirtek.

Danach ist erst mal Durchschnaufen angesagt. Und wie gut, dass fünf Tage später das Internationale Jazz-Festival klingelt. Am Donnerstag, 6. August, geht es los mit dem renommierten Jazz-Schlagzeuger Wolfgang Haffner und Band. Das Kollektiv stimmlich anführen wird die exzellente britisch-malawische Jazzsängerin Malia. Bei so viel Können ist der Termin jetzt schon ausverkauft.

Jazz und eine „tierische Formation“

Schon am Freitag, 7. August, geht es weiter im Jazz-Set. Diesmal mit dem weltbekannten Jazz-Duo Rolf & Joachim Kühn in Kombination mit der deutschen Baritonsax-Virtuosin Katharina „Tini“ Thomsen und ihrem energiegeladenen „MaxSax“-Album.

Weiter im Text am Samstag, 8. August, mit dem Schweizer Pianisten, Komponisten und Musikproduzenten Nik Bärtsch, der Live-Auszüge seines Kernprojekts „Ronin“ zum Besten gibt. Zu ihm und seiner Band gesellt sich die „tierische“ Kölner Formation Der Weise Panda um Sängerin Maika Küster und rüttelt den Kammgarn-Garten mächtig auf.

Am Donnerstag, 13. August, werden die jungen Herren der wohl famosesten Lautrer Coverband namens Fused – Die Rockfeinschmecker den Innenhof mit revolutionären Versionen bekannter Chart-Hits rocken. Diese Veranstaltung ist bereits restlos ausverkauft!

Kabarett und Rap gehören zum Kultursommer

Für den Besuch von Deutsch-Rapper B-Tight am Freitag, 14. August, gibt es noch Tickets. Der provokante Wortkünstler und Sidos Busenfreund seit den „Royal Bunker“-Zeiten hat sich während des Auftrittsverbots nicht auf die faule Haut gelegt, sondern an einer neuen Tour gebastelt. Und die taufte er „Homeboy Corona Tour“. Was dahinter steckt, dürfen Kammgarn-Besucher ab 19.30 Uhr selbst herausfinden.

Am Samstag, 15. August, darf wieder herzlich gelacht werden. Die Erlanger Kabarettistin, Autorin und Designerin Inka Meyer räumt mit fadenscheinigen Beauty-Trends für die Damenwelt auf – zwischen Gucci-Taschen, Ananas-Diät und Weizengras-Smoothie – und hält der Gesellschaft den Spiegel vor. Welchen modischen Schabernack sie sonst noch unter die kabarettistische Lupe nimmt, erfahren Kammgarn-Gäste am Samstag.

Der Donnerstag, 20. August, gehört der Kölner Indie-Pop-Band Fortuna Ehrenfeld um Komponist Martin Bechler. Im Februar 2020 kehrte Schlagzeuger Jannis Knüpfer ins Kollektiv zurück. Und in neuer „alter“ Besetzung geht es auf die Livebühnen des Landes – und an einigen ausgewählten Orten sogar mit einem spannenden Konzept: Open-Air-Ekstase mit Kopfhörern auf den Ohren. Wie das gehen soll, erfahren vielleicht auch die Kammgarn-Besucher.

Französisches Flair in der Pfalz

Ein Kollektiv, das auf keinen Fall fehlen darf, ist die „Nuit de la Chanson“-Truppe. Am Freitag, 21. August, begrüßen Pauline Ngoc und ihre Band wieder einen Special Guest in ihrer Mitte, die den Chanson über die französischen Grenzen hinaus trägt: die im Saarland lebende Chanteuse Marie Baraton. Mit den Hausmusikern der Kammgarn wird sie einige Auszüge aus ihrer aktuellen Platte „Marie Baraton en trio“ vortragen und ein bisschen Frankreich nach Kaiserslautern holen.

Der Samstag, 22. August, wird von einem Duo bespielt, das so gar nicht ins übliche Castingshow-Schema passt und doch genau dadurch berühmt geworden ist: die X-Faktor-Gewinner 2012 Mrs. Greenbird, alias Sarah Nücken und Steffen Brückner. Das Paar arbeitet derzeit an einem neuen Album zum Zehnjährigen und bringt einige Songs sicher auch auf der Freiluftbühne der Kammgarn – vielleicht ja ihr musikalisches Trauversprechen „Love You To The Bone“.

Stand-up-Comedy und Night-Wash-Pointenwerfer

Und mit einem musikalischen Duo, das eigentlich ein Quartett ist, geht es am Donnerstag, 27. August, weiter. Die Berliner Band DOTA kommt in abgespeckter Besetzung – also nur mit Frontfrau Dota Kehr (Gitarre/Gesang) und Jan Rohrbach (E-Gitarre, Melodika) – in den Kulturgarten gefahren, um Akustikmusik vom Feinsten durch den Hof zu zaubern.

Ehe es am Freitag, 28. August, wieder an die Lachmuskeln geht. Der türkische Stand-up Comedian und Motivationscoach Tan Caglar hat sich mit dem osttürkischen Night-Wash-Pointenwerfer Osan Yaran zusammengetan, um als Duo einen lustigen Doppelabend im Innenhof zu gestalten mit ein paar Gags aus Caglars „Geht nicht? Gibt's nicht!“-Programm und Yarans „Ostmane – Integration gelungen“-Show.

Das Schlusslicht im August macht am Samstag, 29. August, eine Post-Hardcore-Band aus München namens Marathonmann. Die Mannen gehen nach fünfmonatiger Zwangsabstinenz das erste Mal auf die Bühne, um ihre neue Show „Alles auf Null“ zu präsentieren – „besondere Arrangements“ inklusive. Die Punkrock-Truppe Casino Blackout aus Füssen nehmen sie als Vorband gleich mit. Am Ende wird der Kulturgarten gut durchgerüttelt von brachialem Rock-Geballer. Wie das zu Bionade und Lampions unter freiem Himmel passt? Keine Ahnung! Aber spektakulär wird es mit Sicherheit.