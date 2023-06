Einer von vielen Hinguckern am Samstag waren bei den Kaiserslautern Classics definitiv die gut 60 Vespafahrerinnen und -fahrer, deren Ankunft von vielen Besuchern erwartet wurde. Gut eine Stunde waren die Vespafahrer von Johanniskreuz aus in die Stadt unterwegs, samt Zwischenstation am Fritz-Walter-Stadion, um den Gästen das Stadion zu zeigen. Anschließend durften die Zweiräder in der Riesenstraße begutachtet werden – die älteste Maschine stammte aus dem Jahr 1953. Bei bestem Wetter nutzten ungezählte Menschen die Gelegenheit, in der Innenstadt Oldtimer zu bewundern oder einzukaufen – wie ein Blick in die rappelvollen Straßen zeigte.