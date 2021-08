Die Oktoberkerwe 2020 geht als „Corona-Kerwe“ in die Lauterer Marktgeschichte ein, nicht als „Huschte-Kerwe“, was sie immer war, der Erkältung wegen. Vielleicht erinnert man sich irgendwann einmal an das beschränkte Barbarossa-Land im Oktober 2020. Es gab auch eine vergnügliche Vorkriegskerwe, eine mickrige Kriegskerwe und dann die beschwingten Nachkriegskerwen mit Umzügen und mit der Maikerwe als größtem Volksfest der Westpfalz.

Die Geschichte der Lauterer Kerwe und der Kerweplätze erscheint so unruhig wie das Leben der Schausteller. Die Stadt wechselte die Kerweplätze öfter. Manchmal waren die Flächen zu groß, manchmal zu klein. Es gab Ärger mit den Anwohnern, Lärm-, Verkehrs- und Flächenprobleme mit der Stadtentwicklung.

Anfang der 1950er Jahre entschloss sich Kaiserslautern, unter dem Druck der Öffentlichkeit, auf dem ungeordneten Gelände, der Westseite des Nordbahndamms, bei der Barbarossastraße, einen „Kerwe- und Veranstaltungsplatz“ herzurichten und nicht den vorgesehenen Großparkplatz für 400 Fahrzeuge. Nach längeren Ratsdiskussionen – auch über den Platznamen – macht der Ausbau ab Juli 1953 große Fortschritte. Nachdem alles geordnet und ein erster Teil ausgebaut ist, weiht die Stadt den neuen „Messeplatz“ mit der Oktoberkerwe 1953, vor 67 Jahren, vom 10. bis 18. Oktober ein. In seiner heutigen Form war der Messeplatz nach einem weiteren Bauabschnitt, der 1955 begann, im Jahr 1957 fertiggestellt.

Seit dem 19. Jahrhundert veranstaltete die Stadt die Mai- und die Oktoberkerwe überwiegend auf dem Stiftsplatz, so auch wieder die ersten Nachkriegskerwen. Ab den Jahren 1951, 1952 kamen immer mehr Beschicker nach Lautern. Die Stadt weitete die Stiftsplatz-Kerwefläche aus und bezog das benachbarte Gelände der von den Nazis zerstörten Synagoge, den heutigen Synagogenplatz, ein. Es gab Empörung und Ärger, Leserbriefe und grimmige Briefe an die Stadt. Das damalige Interesse der Stadtverwaltung und der meist aus Kaiserslautern stammenden Marktbeschicker, setzte sich durch, und auf beiden Plätzen gab es die Mai- und die Oktoberkerwen bis 1953.

Der untergegangene Barbarossaplatz bei der Barbarossastraße war von 1913 bis 1928 Kerweplatz. Nördlich des 1925 gebauten Ausstellungsparks an der Entersweilerstraße hatte die Stadt das Areal für einen „Vergnügungspark“ vorbereitet. Auf diesen geschotterten Platz gingen die Leute von 1928 bis 1936 auf die Lauterer Kerwe. Dann zogen die Kerwen ab 1937 auf den Maxplatz beim heutigen Rathaus um, weil die Stadtentwicklung im Bereich Barbarossastraße neue Straßenlinien plante. Die Stadt war jetzt überzeugt, auf dem Maxplatz einen „endgültigen Kerweplatz“ gefunden zu haben, weil sich auf dem Stiftsplatz „Wochenmarktprobleme“ ergaben, zumal die Kerwen mittlerweile zwei Wochen dauerten. Schließlich arrangierte man sich nach dem Krieg wieder auf dem Stiftsplatz.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ließ die Attraktivität der Viehmärkte, nach. Ein Strukturwandel zeichnete sich ab. Auf Antrag der Stadt verfügte die Regierung am 27. Februar 1878, dass in Kaiserslautern nur noch zwei Märkte abgehalten werden dürfen und zwar der Mai- und der Novembermarkt. Beide wurden auf dem Stiftsplatz veranstaltet. Das „Geburtsdatum“ des Oktobermarkts, der Oktoberkerwe, lässt sich genau ausmachen. Es ist der 6. Mai 1921. Damals beschloss die Stadt den „Novembermarkt“ wegen des schlechten Wetters in den Oktober vorzuverlegen.

Im Laufe der Jahre bemühten sich die Stadt und die Marktbeschicker die Kerwen auf dem neuen Messeplatz immer attraktiver zu gestalten. Bei schönem Wetter und einem attraktiven FCK-Heimspiel schätzte die Marktverwaltung in den 1990er Jahren über 300.000 Besucher auf dem Messeplatz. Mit einigen Ausnahmen veranstaltete die Stadt jährlich mit interessierten Geschäftsleuten – nicht zu vergessen die ehemals noch bestehenden Brauereien, die BBK und die Brauerei Bender – zusammen mit den Schaustellern bis 1996 Maimarktumzüge. Seit 1997 gibt es zum Kerweauftakt und am Ende je ein Feuerwerk. Aus zwei Gründen beendete die Stadt die Umzüge: Außer der finanziellen Frage und dem nachlassenden Interesse der Beteiligten gab es eine strategische Überlegung. Bei den Umzügen, die am Kerwesamstag stattfanden, standen Tausende entlang der Fischerstraße, der Altenwoogstraße und der Barbarossastraße. Sie bestaunten die musizierenden Gruppen und die bunten Kerwewagen, Leute, die man lieber auf dem Messeplatz gesehen hätte. Viele gingen nach dem Umzug nach Hause oder verlegten den Kerwebesuch auf sonntags. Statt der Umzüge wurde die Kerwe dann schon freitags nachmittags um 14 Uhr eröffnet. Der Oberbürgermeister oder der Marktdezernent und ein Vertreter der Marktleute durchschnitten ein rot-weißes Band und eine Blaskapelle begleitete – vorerst letztmals im Oktober 2019 – die Offiziellen und die Besucherschar zum großen Bierzelt, kein Kassenhäuschen, kein Eintrittsgeld, keine Masken und keine Security. Nur das DRK war manchmal schon am frühen Abend im großen Bierzelt mit einem „Heimtransport liegend“ beschäftigt.

