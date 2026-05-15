Die Jazz-Band „Graadselääds“ hat ihre Anfänge in der jungen Bundesrepublik. Seither ist sie einen weiten Weg gegangen. Bei der Senioren-Woche spielt sie vor der Stiftskirche.

Einige Schüler des Gymnasiums am Rittersberg haben sich im schwierigen Umfeld der jungen Bundesrepublik mit ihrer Musik emanzipiert. Mit ihrer Annäherung an den New Orleans Jazz sind sie zunächst trotzig, dann sehr erfolgreich ihren Weg bis heute gegangen. Wie man so schön auf pfälzisch sagt: graadselääds. So heißt nun auch ihre Jazz-Band, die bei der Senioren-Woche am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr, auf der Jubiläumsbühne vor der Stiftskirche auftreten wird.

Dieter Burghaus, Bassist des Ensembles, sagt: „,Graadselääds’ ist vom Ursprung her wohl die älteste Oldtime-Jazzband im Umkreis von Kaiserslautern.“ Aus einem Arbeitskreis Jazz in der Volkshochschule habe sich 1957 eine Dixieland-Gruppe gebildet – die „Barbarossa Castle Stompers“. Diese sei in einem Jazzkeller in der Klosterstraße regelmäßig aufgetreten.

Neue Bleibe in stillgelegter Leimfabrik

An eine Geschichte im Zusammenhang mit diesem Probenraum erinnert sich Burghaus heute noch gut: „Sonntags hatten wir unseren Jazzkeller in der Klosterstraße ausgebaut. Dazu mussten wir ein Podest betonieren. Der Beton wurde vor dem Gewölbeeingang auf der Straße angemacht, was die Nachbarschaft (Kloster) wegen Störung der Sonntagsruhe zur Anzeige brachte. Die Polizei kam und fragte, was wir da machen. Einer der Polizisten sagte, dass man das aber anders macht, nahm die Schaufel in die Hand, mischte den Beton und half, den Rest des Podestes zu betonieren. Als das alles fertig war, kassierte er aber ordnungsgemäß fünf Mark als Strafgeld.“

Anfang 1963 habe ein Wasserrohrbruch den gesamten Innenraum verwüstet, berichtet Burghaus. Die Musiker hätten in einer stillgelegten Leimfabrik eine neue Bleibe gefunden und sich nun die „Leimsieder“ genannt. „Als ,Leimsieder’ spielten wir in der ehemaligen Leimfabrik in der Bleichstraße bei Peter Drumm“, erzählt Burghaus. „Unser Gitarrist Paul Bonfico feierte dort einen Geburtstag. Er bekam von seinen Freundinnen, auch den verflossenen, gemeinsam einen ,Fresskorb’ geschenkt – üppig gefüllt mit feinen Speisen und Getränken. Auf der Bühne stand ein Flügel, der mit einer großen Decke abgehängt war. Darunter verschwanden wir mit dem Korb und kamen erst wieder heraus, als dieser leer war.“

Die „Leimsieder“ gibt es nicht mehr

Im Jahr 2000 hätten einige Bandmitglieder neben dem Dixieland den Swing der 40er- und 50er-Jahre zu spielen begonnen – in Erinnerung an den schwierigen Anfang im Jahr 1957, „als die ,Negermusik’ im Elternhaus und in der Schule keinen großen Anklang fand, sie aber jetzt erst recht ihren Jazz weiterspielten“, erinnert sich Burghaus. So sei mit dem wohlklingenden pfälzischen Wort graadselääds auch der passende Bandname gefunden worden.

Die „Leimsieder“ gibt es inzwischen nicht mehr. „Drei Bandmitglieder spielen zum Glück mit ,graadselääds’ weiter, drei neue Musiker sind dazugekommen“, verrät der Bassist. Die Jazzband „Graadselääds“ spiele aktuell in folgender Besetzung: Dieter Beck (Klarinette, Saxophon), Dieter Burghaus (Bass), Norbert Christmann (Klavier, Akkordeon, Saxophon), Volker Schehr (Trompete), Rainer Soffel (Gitarre, Gesang, Saxophon), Walter Wurzbacher (Schlagzeug). Zum Repertoire gehören laut Burghaus die folgenden Titel: „S Wonderful“ von George Gershwin (1927), „Ain’t Misbehavin“ von Thomas Fats Waller (1929), „Blue Moon“ von Ricard Rodgers (1933), „Creole Love Call“ von Duke Ellington (1942), „Mackie Messer“ von Kurt Weil (1928).

Info

Im Rahmen der Senioren-Woche in Kaiserslautern tritt „Graadselääds“ am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr, auf der Jubiläumsbühne vor der Stiftskirche auf.