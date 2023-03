Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Holzverarbeitende Unternehmen stehen wegen der Vielfalt der Verarbeitungs- und Verwendungsmöglichkeiten des Ausgangsprodukts ganz am Anfang der Kaiserslauterer Industriegeschichte. Die Holz- und Möbelindustrie ernährte im 19. Jahrhundert tausende Familien. Holz wurde in Kaiserslautern sehr früh industriell verarbeitet. Die großen Unternehmen lieferten ihre Produkte auch ins benachbarte Ausland. Der hohe Waldanteil am Stadtgebiet lieferte den Rohstoff; auch Harz und Holzkohle waren Grundlagen für weitere Industriezweige.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts sind 14 Holzwarenfabriken mit Absatzgebieten weit über Kaiserslautern hinaus nachweisbar. Bis Ende des Jahrhunderts gingen allerdings einige wieder unter.