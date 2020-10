An der Hochschule Kaiserslautern wurde ein Spiel entwickelt, das Schüler für den Chemieunterricht begeistern und einen leichteren Zugang zum Periodensystem der Elemente vermitteln soll. Das teilte die Hochschule mit.

Das Periodensystem der Elemente ist das Herzstück der Chemie. Im Schulunterricht oder gar im Chemiestudium kommt niemand daran vorbei, mag es vielen auch etwas sperrig erscheinen. Dabei dient es sozusagen als Gebrauchsanleitung, um chemische Reaktionen zu ermitteln.

Um Schüler spielerisch an die Geheimnisse des Periodensystems heranzuführen, hat Karen Hilss von der Hochschule Kaiserslautern gemeinsam mit Studierenden das „Spiel der Elemente“ entwickelt. Hilss arbeitet im Referat Öffentlichkeitsarbeit/Schulkontakte und will Schüler für ein MINT-Studium gewinnen. Dafür hat sie bereits eine Reihe von Workshops und Ferienprogrammen mitentwickelt, in denen die jungen Leute selbst experimentieren können. Die Entwicklung des Spiels der Elemente ist ihr neuestes Projekt.

Niels Eckstein, Studiengangsleiter der Angewandten Pharmazie, will das Spiel bei seinen Erstsemesterstudierenden einsetzen: „Das Spiel ist der Hammer – absolut nicht zu unterscheiden von einem Spiel, das von einem professionellen Spielehersteller gemacht wurde“, sagt er.

Mit der Spielfigur durchs Periodensystem

Im Spiel der Elemente geht es darum, als erste Spielfigur oder Gruppe vom Wasserstoff über alle dazwischenliegenden Elemente zum Radon zu gelangen. Durch das Gewinnen der sogenannten Stichrunde kann in jeder Runde ein zusätzliches Feld vorgerückt werden. Dafür kommen die im Spiel enthaltenen Element-Karten zum Einsatz, die Daten und weitere Infos zu dem jeweiligen Element enthalten. Zusätzlich enthält das Spiel ein Begleitheft zum Periodensystem, teilte die Hochschule mit.

Info

Das Spiel kann von Schulen für den Unterricht ausgeliehen werden. Auskunft erteilt Karen Hilss, Telefon 0631/3724-7053, E-Mail karenanja.hilss@hs-kl.de