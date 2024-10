Wegen Leitungsarbeiten ist die Hauptstraße in Hütschenhausen vom 15. bis 22. Oktober gesperrt. Weil die Friedhofstraße ausgebaut wird, müssen die neuen Versorgungsleitungen in der Hauptstraße (L356) angeschlossen werden. Die Sperrung beginnt am Dienstag, dem 15. Oktober, um 7 Uhr. Der Beginn der Arbeiten wurde von der ausführenden Firma von Montag auf Dienstag verschoben. Das Ende der Maßnahme ist für Dienstagabend, 22. Oktober, angegeben.

Umgeleitet wird ab der Hauptstuhler Straße über Hauptstuhl, Bruchmühlbach-Miesau zur Ziegelhütte.