Am Sonntag um 10 Uhr können ambitionierte Treppenläufer wieder den Betzenberg erklimmen. Dabei wird dieses Jahr auch ein neues Event angeboten.

„Potenzielle Vor-Ort-Nachmelder sollen sich bitte am Tag davor auf unserer Homepage informieren, ob und wie wir überhaupt eine Nachmeldekasse machen“, sagt Jonas Hoffmann vom FCK. Der Lauf hat in diesem Jahr auch seine Neuheiten.

Wie im Vorjahr geht es auf folgenden Strecken zu: Am Fuße des Betzenbergs in Kaiserslautern startet der Lauf und führt über fünf beziehungsweise zehn Runden die Treppen hinter der Westtribüne hinauf und über die Straße Am Betzenberg nach unten. Fast genau einen Kilometer ist eine Runde lang. 206 Treppenstufen sind beim Weg nach oben zu bewältigen, im Anschluss geht es wieder 800 Meter bergab.

Streckenrekorde erwartet

Zwei Läufe werden wie in der Vergangenheit angeboten, zum einen die Halbe Hölle (5 Kilometer) und die Ganze Hölle (10 Kilometer). Was aber ist neu? „Ja, in diesem Jahr habe ich mir „Deine ganz eigene Hölle“ ausgedacht. Es gibt in diesem Jahr einen Zwei-Stunden-Lauf. Ziel ist es, so viele Runden zu absolvieren wie möglich“, erklärt Hoffmann. Die Strecke werde ohnehin für zwei Stunde abgesperrt, der Zeitraum solle vollständig genutzt werden. „Ich bin sehr gespannt, welche Rundenzahl herauskommt, ich denke die Halbmarathonmarke wird sicher überschritten. Auf jeden Fall wird es also zwei neue Streckenrekorde geben über die zwei Stunden. Spannend. Mehr als 50 Läufer und Läuferinnen haben sich hier angemeldet, das finde ich beachtlich“, meint Hoffmann.

Ob sich die Stars und Sternchen der regionalen Volkslauf-Szene dem Wettkampf widmen? „Das Treppenlaufvolk scheint ein ganz eigenes zu sein. Tatsächlich finden sich auch in diesem Jahr nicht die üblichen Verdächtigen ein, die man von den flachen Straßenläufen der Region kennt. Von daher kann ich tatsächlich keine Favoriten benennen“, erklärt Hoffmann, der jedoch auch vernimmt, dass einige Teilnehmer auch weitere Fahrtstrecken zum Veranstaltungsort in Kauf nehmen. „Das finden wir sehr erfreulich und zeigt, dass der Lauf offenbar eine Nische füllt.“

Schwierige Terminfindung

Für die Zukunft des Laufes gibt es ebenfalls Planungen. Neben getrennten Starts für den Fünf- und Zehnkilometer-Lauf gibt es auch Planungen für einen Drei-Stunden-Lauf. „Fix ist natürlich noch nichts“, sagt Hoffmann, der die gewohnten Schwierigkeiten hatte, einen Termin für den Lauf zu finden. Da die Terminplanung des 1. FC Kaiserslautern von der DFL und dem DFB sehr spät bekanntgegeben werde, erschwere das die Planung deutlich. „Zudem stellt uns der Ausverkauf vor eine akute Herausforderung. Denn wir können nicht sicher sagen, ob wir Nachmeldungen annehmen können. Das wäre sehr schade. Wir gehen von einer Noshow-Quote von etwa zehn Prozent aus, sodass doch einige Nachmelder starten können“, meint Hoffmann.