Wer sich übers Osterwochenende etwas bewegen, ein wenig rätseln und vielleicht noch gewinnen möchte, der sollte bei unserem Oster-Rätsel mitmachen: 20 Eier sind in der Stadt zu finden. Manche kennt man auf Anhieb, andere muss man suchen. Zu gewinnen gibt es drei RHEINPFALZ-Überraschungspakete.

Langes Wochenende, gutes Essen, dazu noch Schoko-Osterhasen und zu wenig Bewegung. Dagegen müssen wir was tun! Nun, wir können natürlich nicht beim Oster-Menü oder beim Schokoladenkonsum mitreden, wohl aber einen Anlass zur Bewegung bieten: Machen Sie mit bei unserer Ostereiersuche. Wir haben uns in der Innenstadt umgeschaut und jede Menge Eier gefunden, genauer gesagt: Ei-er. Dabei sind, wie unschwer an den Fotos oben zu erkennen, nicht reale Eier gemeint, sondern die Buchstabenkombination „ei“. 20 davon haben wir rausgesucht für unsere große RHEINPFALZ-Oster-Eier-Suche.

Gehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf die Suche und finden Sie die 20 Eier. Zu jedem Ei gibt es eine Aufgabe, bei der man einen Buchstaben erhält. Am Ende hat man einen Lösungssatz aus vier Wörtern und insgesamt 20 Buchstaben. Damit es nicht ganz so schwer ist, stehen die Eier schon in der richtigen Reihenfolge. Der Satz beginnt also mit dem Buchstaben des ersten Bildes und endet mit dem Buchstaben, der zum letzten Foto gehört.

Einige Jahre haben wir zu Ostern bekannte Menschen aus Kaiserslautern und Umgebung gebeten, ein Osterei zu bemalen, und man musste herausfinden, wer welches Ei bemalt hat. Die Idee zum Ostereier-Malen hatten die Kolleginnen und Kollegen der RHEINPFALZ-Lokalredaktion in Zweibrücken entwickelt.

Ostereier-Malerinnen und Maler erschaffen Kunstwerke

Diesmal haben wir uns entschlossen, ein neues Rätsel anzubieten. Auch weil es nach so vielen bemalten Ostereiern schwerer wird, Leute zu finden, die vielen bekannt sind, aber noch nicht dabei waren. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an all die, die über die Jahre mitgemacht haben. Die Eier, die im Sekretariat gesammelt und beschriftet wurden, konnten sich echt sehen lassen. Buntstifte, Lebensmittelfarbe kam da zum Einsatz, aber auch Kleber, Moos und Holz waren im Einsatz. Kleine Kunstwerke!

Jedes Jahr waren wir froh, wenn die Aufnahmen der Eier im Kasten waren. Dazu sind die Kollegen der Agentur View vorbei gekommen und haben ein kleines Ei-Studio aufgebaut, weil die bemalten Werke ja immer die gleiche Anmutung haben sollten – und ehrlich gesagt auch immer etwas zerbrechlich waren.

Ist in all den Jahren alles gut gegangen? Ja! Nur einmal nicht. Ein Windstoß schob ein geöffnetes Fenster an, zu doof nur, dass ausgerechnet auf der Fensterbank die zu fotografierenden Eier lagerten und – zum Glück nur – eines herunterfiel. Dummerweise, bevor es fotografiert worden war. Aber: Unser Fotograf Joachim Ackermann konnte am Computer digital etwas nachhelfen und den gröbsten Riss kaschieren. Im Druck fiel es nicht mehr auf. Natürlich verraten wir nicht, wessen Ei leicht beschädigt erschien ...

Die Suche in der Innenstadt

Für unser Rätsel gilt: Suchen Sie die Innenstadt von Kaiserslautern ab. Grob gesagt: zwischen RHEINPFALZ-Redaktion, Hauptbahnhof, Richard-Wagner-Straße und Altstadt. Halten Sie die Augen auf! Sicher erkennen Sie einige Eier schon auf den Bildern. Andere fallen beim Rundgang sofort ins Auge. Aber ganz so einfach haben wir es dann doch nicht gemacht. Ein paar muss man bestimmt länger suchen. Weil wir aber nicht die genauen Standorte brauchen, sondern nur das Lösungswort, kann man auch mitmachen, wenn am Ende das ein oder andere Ei fehlen sollte.

Zu gewinnen gibt es drei RHEINPFALZ-Überraschungspakete. Viel Spaß beim Suchen!

Wie sind die Spielregeln?

Wer mitmachen möchte, schickt das Lösungswort bis Sonntag, 16. April, per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de, Betreff: Ostereiersuche, oder per Post an Die Rheinpfalz, Lokalredaktion, Spitalstraße 19-21, 67655 Kaiserslautern. Bitte mit Namen und Adresse. Wir berücksichtigen alle Mails, die bis 16. April, 23.59 Uhr, eingegangen sind, und noch alle Einsendungen, die bis Montagmorgen danach im Briefkasten liegen. Die Auflösung und die Namen der Gewinner mit Wohnort (ohne Adresse) veröffentlichen wir in der Ausgabe vom 22. April.