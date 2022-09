Grenzen der Genres, Kulturen und Generationen überschreiten, das ist die Intention der Konzertreihe „Grenzgänger – Musikalische Botschafter der Großregion“. Am Donnerstag, 8. September, 20 Uhr, sind die Grenzgänger zu Gast im Cotton Club der Kammgarn Kaiserslautern.

Präsentieren möchten die Grenzgänger den kulturellen Reichtum der Großregion Rheinland-Pfalz, Saarland, Lothringen, Wallonien (Belgien) und Luxemburg. Initiiert hat dieses Interreg-Projekt der Verein Jazzevau aus Kaiserslautern gemeinsam mit dem Luxemburger Jazzverein Bluebird Music. Unterstützt werden sie dabei von Musikerinnen und Musikern aus den genannten Ländern.

Mit Musik und Liedtexten möchte das grenzüberschreitende und identitätsstiftende Kulturprojekt die kulturellen und gesellschaftlichen Besonderheiten der „im Herzen Europas“ liegenden Großregion zeigen. So wie die Großregion zur Zeit der Industrialisierung durch Migration und kulturelle Vielfalt geprägt war, so schillert auch die Musik der Grenzgänger in stilistischem Facettenreichtum: Virtuose Jazz-Soli, elektronische Klänge und Rhythmen, eindringliche traditionelle Melodien und ein Touch von Chanson verbinden sich dabei zu einem ausdrucksstarken Ganzen.

Mix aus Stilen und Genres

Als Wanderer zwischen den Stilen und Genres eröffnen die renommierten Musiker Maria Palatine aus Brüssel (Gesang und Harfe), Vincenzo Carduccio aus Lothringen (Akkordeon), Stefan Engelmann aus Saarbrücken (Bass) und Michael Lakatos aus Kaiserslautern (Schlagwerk) einen spannenden Austausch über die nationalen Grenzen hinaus. Am Dienstag, 6. September, waren die Vier übrigens im Fernsehen und stellten bei SWR-aktuell das Grenzgänger-Projekt vor.