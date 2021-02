Was passiert mit den grauen Kästen der Post, in denen Briefzusteller normalerweise Briefe und Sendungen ablegen, wenn sie nicht mehr genutzt werden? Können die Boxen, die an der Straße stehen, dann weg? Nein, sagt die Post, denn sie könnten irgendwann noch mal nützlich werden.

RHEINPFALZ-Leser Werner Henkel wohnt in Morlautern, genauer gesagt in der Straße Kieferberg. Vor dem Mehrparteienhaus, in dem er lebt, stehen zwei graue Boxen der Post, die normalerweise von den Briefträgern dazu genutzt werden, um Briefe abzulegen, die dann auf der Tour durch den Ort irgendwann aufgenommen werden, um sie zuzustellen. Wie Henkel am Lesertelefon schildert, werden die Boxen aber „seit Jahren“ nicht mehr genutzt, „verrotten“, wie er es beschreibt. Er fragt sich, ob die Boxen, wenn sie nicht genutzt werden, nicht einfach entfernt werden könnten.

Dass die Kästen derzeit tatsächlich nicht genutzt werden, bestätigt der Pressesprecher der Deutschen Post AG, Heinz-Jürgen Thomeczek auf RHEINPFALZ-Anfrage. Allerdings bleibt das womöglich nicht so. „Jedes Jahr werden die einzelnen Zustellbezirke neu bemessen, damit die Sendungszahlen und die Arbeitsstunden für alle Zustellkollegen gleich bleiben.“ Bekomme ein Zusteller in seinem Bezirk immer weniger Post, und ein anderer immer mehr, müsse das ausgeglichen werden. Die Bezirke werden neu bemessen, wie es heißt. Dabei könne es passieren, dass sich Touren ändern und die Zusteller auch neue Zwischenlager brauchen. „Von daher behalten wir die Ablagekästen“, so Thomeczek.