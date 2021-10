Die Glockestubb hat wieder geöffnet. Die Einrichtung musste lange Zeit pandemiebedingt ihr Hilfsangebot, welches sich an Wohnungslose sowie an Menschen in prekären Wohnsituationen richtet, einschränken. Das 20-jährige Bestehen wird Ende November (unter anderem) mit einer Impfaktion gefeiert.

Mittlerweile dürfen sich laut Stadtverwaltung Geimpfte oder Genesene wieder in der Tagesbegegnungsstätte in der Pariser Straße 23 aufhalten und diese als sozialen Treffpunkt nutzen. Die Besucher zeigten sich sehr erfreut darüber, dass die vom Team der Glockestubb zubereiteten Speisen wieder gemeinsam verzehrt werden dürfen. Ungeimpfte können vor Ort und unter Beaufsichtigung einen Test machen oder erhalten – auf Wunsch – ihre Speisen am Fenster der Küche weiterhin zum Mitnehmen, informiert die Verwaltung.

In diesem Jahr wird die Einrichtung, die seit 2015 in Kooperation mit dem St. Christophorus-Heim der Caritas geführt wird, 20 Jahre alt. Diese Zusammenarbeit wird seit Mitte April diesen Jahres durch eine von Stadt und Land geförderte Fachberatungsstelle für außerstationäre Hilfen zur Wohnraumsicherung erweitert. Ein Mitarbeiter des Caritas-Förderzentrum St. Christophorus zeige den Betroffenen Hilfsangebote, um insbesondere den Ursachen von Wohnungslosigkeit frühzeitig entgegenzuwirken.

Impfaktion am 23. November

„Die Betroffenen wissen die Hilfeleistungen der Glockestubb sehr zu schätzen. Seit zwei Jahrzehnten hat sich die Einrichtung bewährt und steht für ein soziales und offenes Miteinander für Menschen in besonderen Lebenslagen“, betont Beigeordneter Peter Kiefer.

Damit künftig alle, die auf die Unterstützung angewiesen sind, diese auch vollumfänglich nutzen können, wird am Dienstag, 23. November, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr ein mobiles Impfteam vor Ort alle Impfwilligen ohne Voranmeldung gegen Corona impfen. Zum Impfangebot sind alle Bürger eingeladen.

Info

Öffnungszeiten der Glockestubb in der Pariser Straße 23: Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 15 Uhr, Freitag von 6.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Frühstück gibt es ab 8 Uhr, Mittagessen ab 12 Uhr. Freitags wird das Mittagessen bereits ab 11.30 Uhr angeboten.