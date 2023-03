Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ausstellung „Die Sprache der Dinge“ harrt in der Pfalzgalerie ihrer Eröffnung. Bis es soweit ist, stellt die RHEINPFALZ schonmal Stücke aus der umfangreichen Schau vor. Heute ist der renommierte Glaskünstler Jörg F. Zimmermann mit seinen faszinierenden, wabenförmigen Objekten Thema.

„Ganz in der Nähe, am Marktplatz in Deidesheim, gab es kurzfristig mal eine kleine Galerie. Da stand unter anderem ein Glasobjekt von Zimmermann. Ich schritt schnellstens zur