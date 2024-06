Die Anfänge des heutigen Kaiserslauterer Hauptfriedhofs sind ungewöhnlich für die damalige Zeit. Während jüdische Friedhöfe nämlich teils weit außerhalb von Städten und Gemeinden lagen, wurde der christliche Friedhof Kaiserslauterns um den seit 1858 bestehenden jüdischen Friedhof herum errichtet. Die jüdische Kultusgemeinde gestattete, dass der allgemeine den jüdischen Friedhof auf allen Seiten umschließen dürfe.

Kaiserslautern hatte zunächst im achten Jahrhundert ein Grabfeld auf dem Gelände der ehemaligen Kaiserpfalz. Der Friedhof lag bei der im 13. Jahrhundert errichteten Stiftskirche und bestand bis 1580. Danach wurde ein Friedhof Ecke Mannheimer- und Albrechtstraße angelegt. 1834 wurde ein neuer in der Friedenstraße errichtet – bis heute erinnert daran die ehemalige Friedhofskapelle, die zur Friedenskapelle und im Oktober 2023 als Begegnungsstätte wieder eröffnet wurde. Weil der Platz in der Friedenstraße nicht mehr ausreichte und es keine Erweiterungsmöglichkeiten gab, wurde 1873 beschlossen, den heutigen Hauptfriedhof am Kahlenberg anzulegen. Die erste Beisetzung fand am 2. August 1874 statt, beerdigt wurde ein Schlachthausaufseher namens Becker.

Während die Anfänge des Hauptfriedhofs gut erforscht und dokumentiert sind, ist zur späteren Geschichte nur wenig zu finden. Das mussten auch die vier damaligen Studenten Heidrun Bingemann, Andreas Ebinger, Martin Haag und Ulrich Villinger feststellen, als sie im November 1988 bei Professor Hartmut Hofrichter an der Universität Kaiserslautern im Fachbereich Architektur, Raum- und Umweltplanung eine Seminararbeit im Wahlpflichtfach Denkmalschutz und Denkmalpflege zum Thema „Der Hauptfriedhof der Stadt Kaiserslautern“ verfassten. Sie beleuchteten ausführlich und mit Kopien von Originalplänen, wie sich der Friedhof von den Anfängen bis damals entwickelt hatte.

Nach ersten Erweiterungen, die aufgrund der steigenden Bevölkerungszahl bereits ab 1892 notwendig waren, wurde 1903 bis 1905 die Leichenhalle gebaut. 1981 bis 1984 wurde sie umgebaut und erweitert.

Der bekannte Stadtbaumeister Hermann Hussong legte 1909 den Plan zu einer umfangreichen Erweiterung des Friedhofs vor. Mit der Anlage von Waldfriedhöfen wurden nach der Jahrhundertwende neue Wege beschritten – weg von „überladenen“ und „pompösen“ Begräbnisstätten, zurück zu alten Formen und handwerklichen Traditionen. Auf der etwa 18 Hektar großen Fläche wurden zwei Ringwege angelegt, es gibt eine Vielzahl von Nebenwegen. Auch der Hussong-Pavillon gegenüber der Grabstätte der Familie Pfaff wurde in dieser Zeit gebaut. Die sogenannte Huber-Kapelle, ein Mausoleum für die gleichnamige Unternehmerfamilie, hat Hermann Hussong ebenfalls geplant. Für die Sanierung fehlte bislang das Geld.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde nordwestlich im Anschluss an den Waldfriedhof ein Feld für Kriegsgräber geschaffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Ehrenfriedhof erweitert und in drei Terrassen angelegt, 1953 wurde der neu gestaltete Ehrenfriedhof eingeweiht.

Während des Dritten Reiches hatten die Nationalsozialisten den Friedhof umgestalten, eine neue Leichenhalle und ein Krematorium errichten wollen. Wohl wegen des Beginns des Zweiten Weltkriegs wurden diese Pläne aber ad acta gelegt. Auch der jüdische Friedhof überstand die Zeit weitgehend unbeschadet. Laut der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes gab es weder in der Reichspogromnacht noch später Demolierungen der Grabsteine – vielleicht damit die christlichen Gräber ringsum nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Doch habe die Stadtverwaltung den Friedhof beseitigen lassen wollen. Sie habe mit einer „Abwicklungsstelle für jüdische Vermögen“ verhandelt, die Grabsteine an die Stadtverwaltung oder Interessenten verkaufen wollte. Aufgrund der Verschlechterung der Kriegslage sei man zu keinem Ergebnis gekommen, der jüdische Friedhof blieb bis heute erhalten. Weil dieser belegt war, gibt es seit 2009 ein neues Friedhofsfeld für die jüdische Kultusgemeinde direkt an der Mauer zur Mannheimer Straße in Richtung der amerikanischen Kaserne.