Nicole Beitelstein ist examinierte Krankenschwester, war in der ambulanten Pflege, in der Psychiatrie und in der Eingliederungshilfe tätig und studiert aktuell berufsbegleitend Soziale Arbeit. Mit dieser Fachkompetenz im Hintergrund unterstützt sie seit Mai 2019 als Gemeindeschwester plus der Stadt Senioren darin, so lange wie möglich selbstständig in ihren eigenen vier Wänden zu leben.

Beitelsteins originäre Aufgabe ist es, Senioren, die bemerken, dass der Alltag beschwerlicher wird, auf Möglichkeiten der Entlastung hinzuweisen. Das geschieht in den drei Stadtteilbüros