Die Rettung des Gelterswoogs wird immer schwieriger. Als sicher gilt, dass eine Wasserzuleitung aus der Quelle Schäckersdell nicht genehmigt wird. Bliebe eventuell eine Zufuhr aus dem Walzweiher. Die RHEINPFALZ hatte Leser dazu aufgerufen, ihre Meinung zur Zukunft des Gelterswoogs zu äußern.

Seit Kindheit an gehört der Gelterswoog zu Hohenecken wie der Humbergturm zu Kaiserslautern. Generationen haben beides genutzt – und sich daran erfreut. Es gilt, beides unbedingt zu erhalten. Solange ich denken kann, gab es im See kalte Stellen und der See wurde aus Quellen gespeist. Auch wurde der See gepflegt und je nach Bedarf abgelassen.

Auch damals gab es extreme Sommer, in denen sogar Autowaschen verboten war. Der See hat sich dennoch immer wieder erholt. Dann wurde der Bachzulauf nicht mehr gesäubert, der See nicht mehr gepflegt und das Wasser vermarktet. Warum wird Trinkwasser bis nach Bad Kreuznach verkauft, wo dort eigentlich genügend Wasser vorhanden ist?

Es stellt sich die Frage, warum die Fischweiher im Walkmühltal trotz Klimawandels gefüllt sind und das Wasser im Kolben- und Gelterswoog fehlt. Nein, mit der Wasserentnahme hat das nichts zu tun ...

Der Gelterswoog muss unbedingt erhalten werden. Aber Wasser vom Walzweiher trotz Bahnlinie und B270 für viele Euros zum Gelterswoog zu pumpen, klingt angesichts leerer Kassen eher nach Schilda. Vielmehr sollte man für das viele Geld nach einem Kompromiss aus Verdichtung und Speisung aus Quellen, Reduzierung der Wasservermarktung und Säuberung des Bachzulaufs nachdenken.

Petra Simonis, Kaiserslautern



Ich bin 69 Jahre alt und kenne den Kolbenwoog seit Kindesbeinen. Vor der Grundwasserentnahme war der Kolbenwoog nie leer. Da das Trinkwasser Priorität hat und kein Wasser für den Gelterswoog genommen werden darf, dürfte auch kein Wasser für die Waschmühle und das Warmfreibad genommen werden.

Manfred Folz, Kaiserslautern



Der Gelterswoog hatte schon einmal eine Wassereinspeisung. Vier kleine Holzplattformen, zwei auf zwei Meter, unter denen die Wasserzufuhr war, befanden sich zehn Meter außerhalb der Nichtschwimmerzone. Es sollte daher auch eine Versorgungsleitung vorhanden sein ... Doch das Problem liegt in der Vermarktung des Wassers. Wer schon älter ist, erinnert sich: Aschbach, ein Bach, zwei Meter breit, floss zum Jagdhausweiher ...

Viele Brunnen gab es. Dann wurden Tiefbrunnen gebohrt, eine mächtige Leitung zum Wasserwerk Rote Hohl verlegt. Kann man jetzt so weitermachen? Fakt ist, dass die Stadt Wasser verkauft, obwohl es hier überall fehlt.

Stellt sich die Frage, was der Stadt wichtiger ist? Die Bürger und die Heimat oder finanzielle Interessen? Wenn man die Aufwendungen für das unselige „K in Lautern“ bedenkt ...

Heinz König, Katzweiler



Seit Jahren wird in der RHEINPFALZ immer wieder über das Sorgenkind „Gelterswoog“ berichtet. Und dabei werden vom Klimawandel bis zu wenig Regen sämtliche Gründe aufgelistet. Wenn man die Berichterstattung einige Jahrzehnte zurückblättert, liest man Folgendes: Vor 30 Jahren über das austrocknende Aschbachtal. Dann folgte der Jagdhausweiher. Damals kannte man noch nicht den Ausdruck Klimawandel. Danach, langsam aber sicher, begannen die Auen bei Espensteig und Breitenau auszutrocknen. Seit etwa zehn Jahren stellt man auch den augenscheinlich sinkenden Wasserspiegel im Gelterswoog fest. Für die benötigte Lösung haben Lobbyisten schon eine Rettungsidee parat. Der Walzweiher soll den Gelterswoog jetzt retten. Hurra!!! Der Walzweiher hieß im 13. Jahrhundert gemäß der damaligen Urkunden „Schönebergerwoog“. In den Jahren 1824/25 ließ Ludwig von Gienanth mit dem jetzigen Damm den Schönebergerwoog teilen, um sein Blechwalzwerk auf der getrockneten Sohle vom Weiher zu bauen. Somit wurde der 100.000 Quadratmeter große Woog auf den heutigen Walzweiher mit 80.000 Quadratmeter Fläche verkleinert. Somit konnte die damalige jüngste Produktionsstätte des Eisenhüttenwerkes Trippstadt errichtet werden. 1892 wurde das Walzwerk als letzter Betriebszweig des Eisenhüttenwerks Trippstadt stillgelegt. Also hat der Walzweiher eine Sohlen- Abdichtung, die auf viele Jahrhunderte zurückgeht. Warum der Gelterswoog seinen Wasserspiegel wie in früheren Zeiten durch Zuflüsse nicht konstant hält, liegt schon auf der Hand, jedoch will keiner die Wahrheit anerkennen. Seit fünf Jahrzehnten wird Trinkwasser in den Tälern von den oben genannten Bereichen sowie im Moosalbtal von verschiedenen Grundwasserschichten entnommen. In den letzten drei Jahrzehnten kamen noch etliche stärkere Entnahmestellen dazu. Dies verursacht einen starken sinkenden hydrostatischen Druck (sogenannter Trichter) unter den oberen nicht trinkbaren Grundwasserschichten. Somit versickert das zufließende Wasser zum Gelterswoog einfach durch die Sickersichten. Wie ein Reifen mit einem Nagel. Wenn man das Wasser vom Walzweiher in den Gelterswoog pumpen würde, dann hat dies einen Effekt wie ein Fass ohne Boden. Über kurz oder lang wäre der Walzweiher der nächste Gelterswoog oder Jagdhausweiher. Wasser braucht die Natur und der Mensch. Es ist höchste Zeit, dass man die Wasserentnahme in den obigen Tälern behutsam umdenkt. (...)

Helmut Celim, Trippstadt



Ich verstehe, dass die Trinkwasserversorgung Priorität hat. Was ich nicht verstehe ist, warum mit diesem Trinkwasser die Freibäder von Kaiserslautern bis Meisenheim gefüllt werden dürfen, während man ein Strandbad samt Campingplatz, Wassersportvereinen etc. am ausgestreckten Arm verdursten lässt. Ist ein Naturbad wirklich weniger wert als ein Betonpool?

Wolfgang Dobner, Kaiserslautern



Viele Politiker haben immer noch nicht begriffen, dass Chaos entsteht, wenn die Menschheit die Natur ändern möchte. Wenn ich auf der einen Seite des Ökosystems etwas entferne, fehlt es an der anderen Seite. Veränderungen am Ökosystem Walzweiher sind vorprogrammiert.

Norbert Mansmann, Kottweiler



Aus meiner Zeit als Ortsbürgermeister von Stelzenberg (1986-1989) weiß ich noch um die damals geführten Kämpfe, die Probebohrungen zu verhindern. Wir hatten in den 1980er Jahren schon die Vermutung geäußert, dass es zu einem hydrostatischen Druckabfall in unserer Region kommen wird. Im zwischenzeitlich versteppten Aschbachtal kann selbst der Laie heute die damals gemachten Fehler erkennen. Das Moosalbtal ist auf dem gleichen Weg dorthin. Die tatsächlichen Auswirkungen der jetzigen Grundwasserentnahme werden von den Verantwortlichen der Stadtwerke Kaiserslautern und des Zweckverbandes Wasserversorgung Westpfalz leider immer noch auf „klimatische Veränderungen“ und einen undichten Weiherdamm geschoben.

Offensichtlich zum ersten Mal berichten Sie aber in Ihrer Ausgabe vom 1. September 2020 davon, dass „zwischenzeitlich auch klar sei, dass im Gelterswoog viel Wasser versickert. Sie sprechen damit den hydrostatischen Druckabfall an, der bislang immer in Abrede gestellt wurde. Wenn die offengelegten Zahlen stimmen sollten, wurden im Umkreis vom Jagdhausweiher und dem Gelterswoog allein in den letzten 20 Jahren mehr als 330 Millionen Kubikmeter Grundwasser gefördert. (...) Wissenschaftlern und Hydrologen ist bekannt, dass sich durch Wasserentnahmen ein trichterförmiger Druckabfall um die Tiefbrunnen bildet. Der Radius dieser Trichter vergrößert sich mit steigenden Entnahmemengen und das hat Auswirkungen auf die oberen Grundwasserhorizonte. Der Grundwasserspiegel fällt ab. Quellen versiegen. Der Jagdhausweiher ist durch den Wasserschwund bereits ausgetrocknet. Folgen wird der Gelterswoog. Dazu verheerende ökologische Schäden an Fauna und Flora. (...)

Günther Busch, Stelzenberg