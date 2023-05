Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf der einen Seite froh, nach der Krise wieder öffnen zu dürfen, mangelt es dem Gastgewerbe an Personal. Corona hat viele Mitarbeiter in neue Jobs gedrängt. Jetzt fehlen Kräfte in Küche und Service. Darüber klagen auch Wirte in Kaiserslautern.

Tobias Maurer, der Juniorchef des Hotel-Restaurants Bremerhof weiß nur zu gut um die Situation. Seit zwei Monaten bemüht er sich mit Inseraten, Rundfunkwerbung, mittels Facebook