Mit fast zwei Monaten Verspätung geht die Gartenschau in Kaiserslautern am Freitag in die neue Saison. Es wird eine Gartenschau im Schatten von Corona. Hans-Joachim Redzimski hat zusammengefasst, was alle Besucher zum Start der Gartenschau wissen müssen.

Wo gibt’s Tickets für die Gartenschau?

Der Ticket- und Kartenverkauf inklusive die Aktivierung der SWK-Card findet bis auf Weiteres in der Veranstaltungshalle statt. Der Weg vom bisherigen