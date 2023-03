Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fotograf Thomas Brenner hat was Neues ausgeheckt. Am 26. Januar startet in Kaiserslautern ein spartenübergreifendes Großprojekt, das mit Plakaten „Kunst in den öffentlichen Raum“ bringen soll.

Thomas Brenner - der hiesige Spezialist für inszenierte Fotografie - ist bekannt für seine groß angelegten, spartenübergreifenden Kunstprojekte. Jetzt hat er die Aktion „Kunst