Die Grabanfertigung in Hauptstuhl wird teurer. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend eine Gebührenanhebung beschlossen. Der Erdaushub für eine Erdbestattung kostet demnach statt bisher 560 nun 730 Euro. Für ein Tiefengrab steigt die Gebühr von 724 Euro auf 930 Euro. Der Aushub für eine Urne hingegen reduziert sich von 128 auf 80 Euro. Ortsbürgermeister Gerald Bosch (SPD) zeigte auf, dass die Gemeinde bei dem Posten „Grabaushub“ in den vergangenen drei Jahren einen Verlust von nahezu 3000 Euro verzeichnete. Deshalb müsse die Gemeinde die Gebühren für die Grabanfertigung an das tatsächliche Aufkommen anpassen. Die Grabanfertigung wird durch den Bauhof der Verbandsgemeinde ausgeführt. Hinzu komme, dass die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung schon seit Jahren kostendeckende Gebühren für den Friedhof fordere.