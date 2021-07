Für die Erschließung „Haberfeld“ in Krickenbach sind ein Bodengutachten und eine Baugrund-Untersuchung erforderlich. Der Gemeinderat vergab den Auftrag über die Arbeiten an eine Firma aus Rodenbach zu einem Preis von 2740 Euro. Außerdem passte der Rat die Gebührensatzung des Friedhofs an. In einer genauen Kalkulation wurden die Pflegekosten sowie die Kosten für die Errichtung der Grabstätten aufgeschlüsselt. In zwei Schritten sollen die Friedhofsgebühren bis zum Jahr 2023 steigen. Zukünftig kosten ein Reihen- oder ein Urnengrab 1050 Euro. Für ein Rasengrab müssen 1 640 Euro gezahlt werden.