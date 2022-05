Tat und Täter stehen bei Straftaten häufig im Mittelpunkt. Aber was ist mit den Opfern? Wer hilft ihnen? Zum Beispiel Dorothea Scheffe vom Opferschutz der Polizei. Dabei ist sie selbst keine Polizisten.

Die 34-Jährige ist Sozialarbeiterin und seit 2018 beim Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern angestellt. Dort ist sie Ansprechpartnerin bei Straftaten aller Art, für Opfer und Angehörige, aber auch für Ersthelfer oder Zeugen. Dass sie keine Polizistin ist, ist so gewollt. Rheinland-Pfalz war Vorreiter darin, den Opferschutz nicht mehr nebenamtlich von Polizeibeamten erledigen zu lassen, sondern hauptamtlich von Sozialarbeitern, die im Gegensatz zu Polizisten keinen Strafverfolgungszwang haben.

Wieso das ein Vorteil ist, erklärt Dorothea Scheffe: weil es auch Opfer gibt, die eine Straftat nicht anzeigen wollen oder zumindest nicht gleich. Oft seien sie unsicher, wollten wissen, was bei einer Anzeige passiert, was auf sie zukommt, wie es mit rechtlichem Beistand aussieht, welcher Apparat hier angeworfen wird. Hier helfe sie, sagt Scheffe, die ihre Aufgabe zunächst darin sieht, die Tatfolgen zu mindern und die Situation zu entspannen. Opfer von Straftaten seien in einer Ausnahmesituation, angespannt und häufig überfordert von dem Berg an Dingen, die nun zu erledigen sind. „Das überrollt viele“, weiß Scheffe.

Sie ist dafür zuständig, dass die Ratsuchenden wieder Halt bekommen und handlungsfähig werden. Der Umfang der nötigen Hilfe variiere. Manche seien von Natur aus resilienter, verarbeiteten schlechte Erlebnisse besser, andere bräuchten mehr Unterstützung. Psychosoziale Prozessbegleitung gehört auch zu Scheffes Aufgaben, wenn Opfer Gerichtsverfahren nicht alleine durchstehen können oder wollen. „Wenn es nötig und gewollt ist, vermittle ich auch an Dritte weiter, an Psychologen oder den Frauennotruf“, so Scheffe.

Bei den Fällen, mit denen sie zu tun hat, gehe es häufig um Gewalt gegen die sexuelle Selbstbestimmung, also Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung, aber auch um Betrug, Körperverletzung, sexuellen Missbrauch von Kindern oder Verkehrsunfälle. Das Feld sei breitgefächert, der Bedarf an Opferschutz enorm, so Scheffe. 2021 habe die Zahl ihrer Klienten im mittleren dreistelligen Bereich gelegen, Tendenz steigend. Natürlich können auch Menschen, die Anzeige erstatten, Scheffes Hilfe in Anspruch nehmen. „Die Polizei weist auf mich hin, wenn sie merkt, dass es jemanden nicht gut geht.“

Sie unterliege der Schweigepflicht, behandle alles vertraulich, versichert die Sozialarbeiterin. Keiner müsse sich schämen, zu ihr zu kommen. Warum sollten Opfer einer Straftat sich überhaupt schämen? „Na ja, manchen meinen, sie seien selbst schuld, machen sich Vorwürfe, denken, warum war ich so blöd?!“, sagt Scheffe und nennt ein Beispiel: Romance Scamming, bei dem gefälschte Profile in Singlebörsen dazu benutzt werden, den Opfern Verliebtheit vorzugaukeln, mit dem Ziel, Geld zu erschleichen. „Heiratsschwindel 2.0“, nennt das Scheffe und sagt, dass hier etwa die Opfer emotional sehr belastet seien. Auch nach sexueller Gewalt seien Opfer oft traumatisiert, manche wollten keine Anzeige erstatten, weil sie zu instabil sind. „Sie können dann bei mir erst mal Kraft tanken, und dann überlegen wir zusammen, was es bräuchte, was die Person bräuchte, um den Täter anzuzeigen.“ Manche benötigen dazu Tage oder Wochen oder noch länger. Zur Beweissicherung gebe es an einer Mainzer Klinik eine Soforthilfe nach Vergewaltigungen, in der in den ersten drei Tagen gerichtsverwertbare Beweise gesammelt und gelagert werden.

„Eine Anzeige ist auch noch möglich, wenn die Straftat Jahre zurückliegt“, ein Gespräch bei ihr sei das sowieso immer, ermuntert Scheffe, Hemmschwellen zu überwinden. Die Erleichterung bei den Betroffenen sei groß, wenn sie sich ihr erst mal anvertraut hätten, sagt Scheffe. Manche Opfer von Straftaten hätten zwar ein gutes soziales Umfeld, wollten aber gerade nicht mir engen Vertrauten sprechen, sondern lieber mit jemand Fremdem. Sie behalte alles für sich, mache nur, was der Ratsuchende wolle, außer bei Selbstmordgefahr und geplanten Straftaten. Alleine das Reden über die Tat und die Folgen helfe vielen schon, sagt die Opferschützerin.

Kontakt

Dorothea Scheffe vom polizeilichen Opferschutz ist zu erreichen unter Telefon 0631 369-1405 oder E-Mail opferschutz.ppwestpfalz@polizei.rlp.de.