Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schenkt den Whiskey ein! So viele Male musste die Jubiläumstour verschoben werden – die Fans hatten schon fast die Hoffnung verloren. Am Samstag war es endlich soweit: Die Erlanger Speedfolker von Fiddler's Green fiedelten sich die Finger wund: „3 Cheers for 30 Years“ – hoch die Tassen für eine fulminante Jubiläumsshow!

Die Freude der Fans war riesig! Einige Kammgarn-Besucher hatten sich extra Kilts um die Hüften gewickelt, das goldene Gebräu schäumte in den Bechern und die Band-Shirts