Während in den letzten Monaten vielerorts die Sorge eines spürbaren Aderlasses an Spielern wuchs, ist die Entwicklung beim SV Katzweiler in die komplett andere Richtung verlaufen: Die Aktiven werden mit einem 61 Mann starken Kader in der neuen Saison drei Mannschaften stellen. Auch 24 Bambini-Spieler haben sich in den letzten Wochen beim SVK angemeldet.

Der Corona-Lauf im vergangenen Jahr zog die Menschen im Lautertal in ihren Bann. Der breiten Berichterstattung folgten Ehrungen und Auszeichnungen. Es war diese Präsenz, die den SV Katzweiler plötzlich