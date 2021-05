Reifen, Reifen und noch mal Reifen. Über eine halbe Million Stück lagern in Spitzenzeiten in den Regalen. Sie sind das Kerngeschäft beim Reifengroßhandel Gewe. Wenngleich das Geschäft mit Kompletträdern und Felgen immer wichtiger wird – und die E-Mobilität neue Herausforderungen mit sich bringt.

Gut zehn Jahre ist Gewe im IG Nord beheimatet. Im Dezember 2009 zog der geschäftsführende Gesellschafter Achim Becker mit seinem Unternehmen hier ein, nachdem ein Großbrand das Reifenlager in Rodenbach komplett zerstört hatte. Eine bis 1,2 Millionen Reifen setzt Gewe jährlich um. Wenn der Winter naht, ist die große Halle bis unters Dach voll mit Reifen. Mit Reifen für Auto, mit Reifen für Lastwagen, mit Reifen für Schlepper, mit Reifen für Busse, mit Reifen aller Art – außer solchen für Zweiräder, wie Becker betont.

Bei der Lagerung sind Hightech und Digitalisierung nicht mehr wegzudenken. „Technik und Logistik sind das Wichtigste in unserem Geschäft“, unterstreicht Becker. So läuft vom Wareneingang bis zur Auslieferung an die Kunden, sprich beim Reifenfachhandel, weitgehend alles automatisch ab. Die angelieferten Reifen werden in Regalen bis unter die Decke gelagert. Kommt eine Bestellung rein, werden die Hightech-Gabelstapler aktiv. Die bekommen digital die Aufträge, fahren lasergeführt zwischen den Regalen hindurch und halten dort, wo die bestellten Reifen liegen. Der Mitarbeiter auf dem Stapler holt sie dann aus dem Regal, das war es für ihn fast schon an händischer Arbeit.

Bis zu 15.000 Reifen pro Tag können ausgeliefert werden

Der Stapler bringt die Ware dann weiter an ein Förderband, wo sie verpackt und automatisch mit der Postanschrift des Kunden versehen wird. Dann kommt sie auf einen LKW oder Sprinter aus dem eigenen Fuhrpark, mit dem sie zum Reifengeschäft gefahren wird. In 24 bis 48 Stunden sind die Reifen bei Kunden in der Region in einem Umkreis von 150 Kilometern. In Spitzenzeiten im Winter, wenn sich die Bestellungen überschlagen, können so bis zu 15.000 Reifen an einem Tag für die Auslieferung fertig gemacht werden, erklärt Becker.

In der Branche sei es wichtig, breit aufgestellt zu sein, betont Becker. Was auf die Reifen bezogen bedeutet, dass alle gängigen Größen für alle möglichen Typen von Fahrzeugen vorgehalten werden. Es bedeutet aber auch, sich in der Angebotspalette nicht nur auf Reifen zu konzentrieren. So nehmen bei Gewe die Kompletträder eine immer größere Bedeutung ein. Heute sei es Standard, dass Leute zwei Sätze Reifen, einen für den Sommer und einen für den Winter haben. Kaum jemand lasse sich im Frühjahr oder Herbst noch die anderen Reifen auf die Felgen ziehen, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter. Abnehmer für die Kompletträder seien der Reifenfachhandel, aber auch große Firmen oder Leasinggesellschaften.

Wenn Gewe Kompletträder verkauft, dann kommen die Felgen aus dem Hause Gewe zum Einsatz. „Da sind wir seit 20 Jahren unter den Top drei in Deutschland“, betont Becker. Unter dem Namen Tec fertigt Gewe eigene Leichtmetall-Felgen. Die seien heutzutage billig und leicht, Stahlfelgen seien fast ganz aus dem Rennen. Von der Idee über das Design und die Entwicklung laufe alles im Industriegebiet Nord, gefertigt werden die Felgen in Werken von Deutschland bis Asien.

Felgen sind ein bisschen das Steckenpferd von Becker. Rund 120.000 Stück verkauft Gewe jährlich, wobei rund ein Drittel in die Kategorie der technisch anspruchsvollen Tuningräder gehört. 90 Prozent seien ABE-konform, das heißt sie passen auf viele PKW-Typen und müssen nicht beim Tüv eingetragen werden. Das Angebot umfasst Felgen in allen Farben, bis hin zu großen Zoll-Größen, es gibt auch extreme Leichtlaufräder. Die seien bis zu fünf Kilogramm leichter als die Originalfelgen des Fahrzeuges, das sei ein Wort, meint Becker. Der Trend gehe auch ein wenig zu leichten Felgen, die mit Allwetterreifen über Winter gefahren werden können, das stelle besondere Herausforderungen an die Lackierung, der Streusalz nichts anhaben dürfe.

Eine weitere Herausforderung ist die Elektromobilität. Elektroautos hätten ein großes Drehmoment, der Motor wirkt direkt auf die Reifen, diese besondere Antriebskraft erfordere andere Reifen und andere Felgen, sagt Becker.

Nach dem Brand eine verschworene Gemeinschaft

Reifen und Felgen gab es in der Vergangenheit auch direkt bei Gewe im IG Nord, dieser Service ist aber eingestellt. Das Outlet wurde geschlossen. „Wir brauchen unsere Ressourcen für das Rad- und Reifengeschäft“, betont der Firmenchef, der mit 45 Leuten rund 45 Millionen Euro jährlich umsetzt – und der sich vor gut zehn Jahren nicht vorstellen konnte, dass der Betrieb einmal so rund laufen würde. Nach dem Brand in Rodenbach lag das Geschäft am Boden, letztendlich wurden 16 Millionen Euro in den Neubau im IG Nord investiert. Alles ist neu, geblieben ist das familiäre Verhältnis im Unternehmen. Nach dem Brand sei kein Mitarbeiter entlassen worden und keiner habe gekündigt. „Wenn damals fünf wichtige Leute weggegangen wären, wäre es mit der Firma vorbei gewesen. Das prägt. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft“, betont Becker.