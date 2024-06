Die Triathleten des 1. FC Kaiserslautern zeigten starke Leistungen bei Wettkämpfen in Freilingen und im Kraichgau.

Die rheinland-pfälzische Triathlonliga gastierte bei ihrem zweiten Wettkampf in Freilingen. Auf der Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) starteten die Triathleten des 1. FC Kaiserslautern mit zwei Mannschaften. Dabei belegte das SWK-Triathlon-Team in der ersten Liga den vierten Platz in der Tageswertung. Bester FCKler war Philipp Letzel, der in 1:01:23 Stunden den sechsten Platz in der Gesamtwertung erreichte. Weitere Ergebnisse: Tobias Wiesemann (1:06:03), Daniel Hauer (1:07:55), Markus Mix (1:08:03).

Das purvegan Triathlon-Team, das in der zweiten Liga startet, erreichte den fünften Platz. Schnellster FCKler war Jörg Kratsch (1:08:34 Stunden), gefolgt von Thomas Brühl (1:15:37) und Hardy Lessmeister (1:24:04 Stunden).

Neben den Startern in Freilingen waren gleich mehrere Athleten beim Ironman 70.3 im Kraichgau am Start. Über die Distanz von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen erreichte Peggy Zimmermann mit einer Zeit von 5:37.52 Stunden den elften Platz in ihrer Altersklasse. Für sie war es der Testwettkampf vor der Challenge Roth im Juli. Auf der olympischen Distanz über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen vertraten Marco Weißmann (2:49:24 Stunden ), Victor Delaune (2:51:28), Julian Eberhard (2:59:53) und Jesper Brogaard (3:08:12) die Farben des 1. FC Kaiserslautern.