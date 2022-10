Zum 41. Mal werden dieses Jahr in Rodenbach die Fackeln für die Läufer entzündet. Wie so vieles, war auch der Vereinssport von Corona nicht verschont worden. Zwei Jahre Zwangspause liegt hinter den Helfern des TV Rodenbach. Veranstaltungen wurden abgesagt und Traditionen ausgesetzt. Die Fackeln blieben aus.

Mit umso mehr Elan bereitet das Organisationsteam um Marianne Konrath-Jalbert nun alles für das Laufevent 2022 vor. Die Entscheidung, den Lauf am 5. November wieder auszurichten, fiel spät in diesem Jahr, so Konrath-Jalbert. „Die Gesundheit der Sportler steht einfach im Vordergrund.“ Auch jetzt liegen Alternativpläne in der Schublade, um schnell reagieren zu können, falls es die Infektionszahlen gebieten. Aber es heißt „Daumendrücken“. Den Lauf selbst sieht Konrath-Jalbert weniger in Gefahr. „Es könnte aber sein, dass wir die Routine der Siegerehrung kurzfristig ändern müssen.“

Für den Traditionslauf mit mehr als 500 Teilnehmern vor Corona – Läufer wie Walker – lohne sich die Vorbereitung auf jeden Fall, erklärt sie. „Die einmalige Atmosphäre der mit über 300 Fackeln ausgeleuchteten Strecke, die auf sieben Kilometern aus dem Ort heraus über den Berg führt und die tolle Stimmung, bei Läufern wie auch bei den Helfern, machen diesen Lauf zu etwas Besonderem.“

Spaßläufer und Spitzenläufer

In Rodenbach kämen auch die Gesundheits- und Spaßläufer voll auf ihre Kosten, „da steht nicht immer die Zeit im Vordergrund“, weiß sie. Aber der Fackellauf sei eben auch ein Lauf, der es in sich hat und bei dem sich auch immer wieder die Spitzenläufer der Region messen. Die ersten drei Kilometer führen im Anstieg auf den Berg. Von dort geht es mit dem einmaligen Ausblick auf die beleuchtete Strecke dann wieder runter ins Dorf.

Der Lauf hat noch eine Besonderheit: Den Bambini- und Schülerlauf mit 400 beziehungsweise 1100 Metern. Diese Strecken, ebenfalls mit Fackeln beleuchtet, führen abgesichert durchs Dorf. Dann wird die spektakuläre Siegerehrung der Kinder vorbereitet. Es gibt Goldmedaillen für alle. Denn bei den Kindern gibt es nur Sieger, der Lauf ist wertungsfrei. Die Kinder sollen einfach Freude am Laufen, an der Gemeinschaft haben, ohne Leistungsdruck. Mit Knicklichtern ausgerüstet, laufen sie in die verdunkelte Halle ein, um sich feiern zu lassen. „Die stolzen und frohen Gesichter sind einfach jedes Mal ein Erlebnis und die schönste Belohnung für uns“, so Konrath-Jalbert.

Anmeldung ist freigeschaltet

Viele Wiederholungstäter jeden Alters und jeder Leistungsgruppe und jedes Jahr neue Gesichter geben dem Orga-Team und den rund 60 Helfern recht. Das sich schon lange darauf freut, endlich wieder die Fackeln anzünden zu können.

Die Anmeldung ist freigeschaltet, die Vorarbeit geleistet. Jetzt geht es auf die Zielgerade. „Am Lauftag selbst braucht es sehr viele helfende Hände. Zum Glück mangelt es bei uns nicht an Freiwilligen“, erklärt Konrath-Jalbert, die schon viele Jahre federführend die Organisation des Laufes übernimmt. „Viele Helfer melden sich, ohne dass ich fragen muss.“ Jetzt liegt es an den Läufern, den Fackellauf wieder zu dem zu machen, was er vor Corona war.

Info

Voranmeldung ab sofort unter https://www.tv-rodenbach.de. Wie jedes Jahr bietet die Laufabteilung des TVR wieder ihren Trainingslauf an, damit Läufer die Strecke kennenlernen, Erfahrungen austauschen, gemeinsam laufen können. Treffpunkt ist am Samstag, 29. Oktober, um 11 Uhr an der Halle des TVR.