Die Störche sind zurück in Katzweiler. Am vergangenen Freitag und Samstag waren erstes Probesitzen und eine ausgiebige Nestbesichtigung angesagt – und zwar bereits in zwei Nestern, wie Jutta Lingohr, eine Katzweilerer Storchenfreundin, erfreut mitteilt. Im Nest „Fritzinger“ landete am Freitag der erste Rückkehrer. Am Samstag war dann eine Besichtigung im Nest am Kindergarten (Foto) zu beobachten. Die Störche sind früh dran. Das legt die Vermutung nahe, dass die Tiere im Herbst gar nicht bis Afrika geflogen, sondern wohl in Südspanien hängengeblieben sind. Womöglich hat der dortige Wintereinbruch mit reichlich Schnee die Störche nun recht früh im Jahr nach Katzweiler zurückfliegen lassen. Das alles ist natürlich nur Spekulation, vielleicht hatten die Tiere ja auch einfach Heimweh nach der schönen Westpfalz.